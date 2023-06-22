После празднования Дня молодежи омичей развезут домой на дополнительных автобусах

В департаменте транспорта рассказали, как омичам можно уехать домой после празднования Дня молодежи. Напомним, что проведение массовых мероприятий запланировано на субботу, 24 июня. В этот день после концерта на Соборной площади для горожан организуют подачу дополнительных автобусов. Пассажирский транспорт подъедет к остановкам «Госпиталь» и «Библиотека им. Пушкина» к 22:00.