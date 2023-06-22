После празднования Дня молодежи омичей развезут домой на дополнительных автобусах

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В департаменте транспорта рассказали, как омичам можно уехать домой после празднования Дня молодежи. Напомним, что проведение массовых мероприятий запланировано на субботу, 24 июня. В этот день после концерта на Соборной площади для горожан организуют подачу дополнительных автобусов. Пассажирский транспорт подъедет к остановкам «Госпиталь» и «Библиотека им. Пушкина» к 22:00.
От остановки «Госпиталь» будет возможно уехать до следующих точек:
«Отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться после окончания праздничного концерта с учетом времени подхода граждан к остановочным пунктам и наполняемости салонов подвижного состава», — отметили в администрации города.
От остановки «Библиотека им. Пушкина» будет возможно уехать до следующих точек:
Восемь муниципальных автобусов будут работать в День молодежи до полуночи. В том числе транспорт, следующий по маршрутам № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69.
Добавим, что в центре Омска из-за масштабного праздника пассажирский транспорт до конца недели будет курсировать по измененным схемам движения. Это связано с перекрытием дорог в местах проведения мероприятий.
Ранее Город55 писал о том, что готовят для горожан на День молодежи. Отдыхающих ждет насыщенная программа с музыкальным марафоном. Звездными гостями станут группа Cream Soda и певица Клава Кока. Будет и третий хедлайнер, но его имя останется в секрете до 24 июня.