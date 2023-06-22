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После празднования Дня молодежи омичей развезут домой на дополнительных автобусах

22 июня 2023, 14:10
Фото: Город55
иллюстрация
Они подъедут к остановкам «Госпиталь» и «Библиотека им. Пушкина».

В департаменте транспорта рассказали, как омичам можно уехать домой после празднования Дня молодежи. Напомним, что проведение массовых мероприятий запланировано на субботу, 24 июня. В этот день после концерта на Соборной площади для горожан организуют подачу дополнительных автобусов. Пассажирский транспорт подъедет к остановкам «Госпиталь» и «Библиотека им. Пушкина» к 22:00.

От остановки «Госпиталь» будет возможно уехать до следующих точек:

  • поселок Солнечный (два больших автобуса № 24 и один большой № 78, а также два троллейбуса № 7);
  • ул. Стрельникова (один средний автобус № 69);
  • ул. Бархатовой (два больших автобуса № 33);
  • микрорайон Новоалександровский (один средний автобус № 25);
  • микрорайон Амурский-2 (один большой автобус № 45);
  • микрорайон Загородный (один большой автобус № 94);
  • поселок Ермак (два троллейбуса № 4).
«Отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться после окончания праздничного концерта с учетом времени подхода граждан к остановочным пунктам и наполняемости салонов подвижного состава», — отметили в администрации города.

От остановки «Библиотека им. Пушкина» будет возможно уехать до следующих точек:

  • поселок Чкаловский (один средний автобус № 23);
  • МСЧ №9 (один большой автобус № 63);
  • ул. 3-я Железнодорожная (один большой автобус № 33);
  • ул. Гашека (один большой автобус № 95);
  • микрорайон «Булатова» (один большой автобус № 26);
  • поселок Новостройка (один большой автобус № 17);
  • микрорайон Ясная поляна (один большой автобус № 45);
  • микрорайон Входной (один большой № 125);
  • СНТ «Заря-2» (один средний автобус № 46);
  • ПО «Иртыш» (один средний автобус № 69);
  • железнодорожный вокзал (два троллейбуса № 4);
  • завод им. Попова (два троллейбуса № 2).

Восемь муниципальных автобусов будут работать в День молодежи до полуночи. В том числе транспорт, следующий по маршрутам № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69.

Добавим, что в центре Омска из-за масштабного праздника пассажирский транспорт до конца недели будет курсировать по измененным схемам движения. Это связано с перекрытием дорог в местах проведения мероприятий.

Ранее Город55 писал о том, что готовят для горожан на День молодежи. Отдыхающих ждет насыщенная программа с музыкальным марафоном. Звездными гостями станут группа Cream Soda и певица Клава Кока. Будет и третий хедлайнер, но его имя останется в секрете до 24 июня.

В Омске из-за перекрытий ко Дню молодежи автобусы будут работать по измененным схемам
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Город#Транспорт#Общество#Пассажирский транспорт#Общественный транспорт#День молодежи
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