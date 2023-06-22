Падение лифта в Воскресенске: двое пострадавших доставлены в больницу

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
По данным пресс-службы агентства городских новостей «Москва», пострадавшие были доставлены в больницу, подведомственную министерству здравоохранения Московской области. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, пишут iz.ru.
В связи с произошедшим, прокуратура Московской области проводит проверку по факту происшествия с лифтом, который упал в шахту с пятого этажа, как сообщает НСН.
Предварительная информация указывает на то, что дом находится под управлением Товарищества собственников жилья (ТСЖ). Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году.