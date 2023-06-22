Омская прокуратура нашла нарушения при строительстве сквера имени Казанника

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Омская прокуратура проверили ход благоустройства сквера имени Казанника. В ведомстве оценили соблюдение сроков работ и их качество.
«В настоящее время завершаются работы по обустройству тротуара и автомобильной парковки. Вместе с тем установлено, что подрядчик, в нарушение графика, не выполнил работы по устройству ливневой канализации и сносу деревьев», — сообщили в прокуратуре.
По факту нарушений подрядной компании «Стройсервис» внесли представление.
Сквер имени бывшего Генерального прокурора России Алексея Казанника возводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта составляет 27,7 млн рублей. Работы планируют завершить в октябре.