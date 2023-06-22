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Омская прокуратура нашла нарушения при строительстве сквера имени Казанника

22 июня 2023, 06:09
Фото: Прокуратура Омской области
Работы в сквере планирую закончить в октябре
Подрядчик не вовремя обустроил ливневую канализацию и не снес деревья.

Омская прокуратура проверили ход благоустройства сквера имени Казанника. В ведомстве оценили соблюдение сроков работ и их качество.

«В настоящее время завершаются работы по обустройству тротуара и автомобильной парковки. Вместе с тем установлено, что подрядчик, в нарушение графика, не выполнил работы по устройству ливневой канализации и сносу деревьев», — сообщили в прокуратуре.

По факту нарушений подрядной компании «Стройсервис» внесли представление.

Сквер имени бывшего Генерального прокурора России Алексея Казанника возводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта составляет 27,7 млн рублей. Работы планируют завершить в октябре.

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#Евгений Игишев#Сквер#Парки и скверы#Казанник#Благоустройство#Благоустройство города#Прокуратура Омской области#Город#Омск#Омская область
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