Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что ориентировочно в начале июля в омских лесах установят 570 феромонных ловушек на непарного, сибирского и лесного кольчатого шелкопряда и усачей рода Monochamus.
Стоит отметить, что благодаря ловушкам специалисты смогут выявить относятся ли гусеницы шелкопряда к опасным карантинным вредителям (например, к азиатскому подвиду).
«Отловленные особи имаго вредителя будут направлены в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения энтомологических экспертиз и определения его видовой принадлежности», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что нашествие шелкопряда началось еще в начале июня. Наземная обработка леса проводилась в Омской области в период с 29 мая по 13 июня. Однако на тот момент леса, например, в Больших полях уже пострадали.