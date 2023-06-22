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Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда

22 июня 2023, 05:39
Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В омских лесах установят феромонные ловушки на шелкопряда

Их установят ориентировочно в начале июля.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что ориентировочно в начале июля в омских лесах установят 570 феромонных ловушек на непарного, сибирского и лесного кольчатого шелкопряда и усачей рода Monochamus.

Стоит отметить, что благодаря ловушкам специалисты смогут выявить относятся ли гусеницы шелкопряда к опасным карантинным вредителям (например, к азиатскому подвиду).

«Отловленные особи имаго вредителя будут направлены в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения энтомологических экспертиз и определения его видовой принадлежности», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что нашествие шелкопряда началось еще в начале июня. Наземная обработка леса проводилась в Омской области в период с 29 мая по 13 июня. Однако на тот момент леса, например, в Больших полях уже пострадали.

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#Ксения Карагодина#Карантин#Шелкопряд#Нашествие#Обработка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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