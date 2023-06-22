Не словом, а делом. В Омске 18-летний студент техникума избил взрослого мужчину

Во вторник, 20 июня, в Советском округе произошла драка на улице. Участниками конфликта стали студент одного из омских техникумов и 45-летний мужчина. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД Городу55, они случайно встретились на улице Светлая примерно в два часа ночи.