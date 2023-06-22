Не словом, а делом. В Омске 18-летний студент техникума избил взрослого мужчину

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Во вторник, 20 июня, в Советском округе произошла драка на улице. Участниками конфликта стали студент одного из омских техникумов и 45-летний мужчина. Как сообщили в пресс-центре регионального УМВД Городу55, они случайно встретились на улице Светлая примерно в два часа ночи.
Известно, что 18-летний парень шел в компании приятелей. Его взрослый оппонент был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка. Выйти из ссоры у собеседников не получилось — в дело пошли кулаки.
Молодой участник конфликта оказался сильнее, так что нанес мужчине несколько серьезных ударов. Для второго ночная прогулка закончилась больницей. Он получил ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета, множественные ушибы и ссадины.
Студент был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».