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На омича завели сразу 6 уголовных дел за криминальное хобби

22 июня 2023, 07:23
Фото: Город55
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Мужчина переделывал спортивные пистолеты в огнестрельное оружие.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 60-летнего омича возбуждено сразу 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ.

Оказалось, что мужчина в своем гараже переделывал оружие. По его словам, он не считал это противозаконным, а просто занимался своим хобби. Также омич рассказал, что все нужные предметы и компоненты для любимого дела он покупал по объявлениям, которые находил на тематических форумах.

Видео: Управление МВД России по Омской области

У обвиняемого в гараже нашли и изъяли:

  • сигнальный револьвер «Наган-С»;
  • спортивный сигнальный пистолет Р-411;
  • порох — 500 грамм;
  • свыше тысячи патронов (калибр 5,6 мм и 9 мм).

Стоит отметить, что экспертиза подтвердила, что изъятое оружие можно использовать в качестве огнестрельного (после внесенных изменений в конструкцию.

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#Оружие#Пистолет#Уголовное дело#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина#Видео
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