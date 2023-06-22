На омича завели сразу 6 уголовных дел за криминальное хобби

Оказалось, что мужчина в своем гараже переделывал оружие. По его словам, он не считал это противозаконным, а просто занимался своим хобби. Также омич рассказал, что все нужные предметы и компоненты для любимого дела он покупал по объявлениям, которые находил на тематических форумах.