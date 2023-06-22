На омича завели сразу 6 уголовных дел за криминальное хобби

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 60-летнего омича возбуждено сразу 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ.
Оказалось, что мужчина в своем гараже переделывал оружие. По его словам, он не считал это противозаконным, а просто занимался своим хобби. Также омич рассказал, что все нужные предметы и компоненты для любимого дела он покупал по объявлениям, которые находил на тематических форумах.
У обвиняемого в гараже нашли и изъяли:
Стоит отметить, что экспертиза подтвердила, что изъятое оружие можно использовать в качестве огнестрельного (после внесенных изменений в конструкцию.