На многодетную мать из Прикамья оформили кредиты в МКК без ее согласия

Зырянова отметила, что в микрокредитных организациях личность заёмщика не проверяется, а оригиналы представляемых сканов документов не требуются, также как и авторизация через «Госуслуги». Также она сообщила, что паспорт украден не был, а аккаунт на «Госуслугах» не взламывали, однако у мошенников были паспортные данные журналистки.