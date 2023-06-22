На многодетную мать из Прикамья оформили кредиты в МКК без ее согласия

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В начале июня этого года начали звонить коллекторы из компании «Эверест». Они сообщили, что на женщину оформлен кредит в МКК «Макро» и уже образовалась задолженность в 26 000 рублей, пишет properm.ru.
Журналистка обратилась в микрокредитную организацию, где выяснилось, что заем был оформлен без её ведома в онлайн-режиме. Злоумышленники смогли получить деньги по скану чужого паспорта, а сделку подтвердили через СМС. Сотрудник МКК «Макро» заявил, что это работающий механизм, который считается электронной подписью.
Зырянова отметила, что в микрокредитных организациях личность заёмщика не проверяется, а оригиналы представляемых сканов документов не требуются, также как и авторизация через «Госуслуги». Также она сообщила, что паспорт украден не был, а аккаунт на «Госуслугах» не взламывали, однако у мошенников были паспортные данные журналистки.
Как оказалось, у МКК «Макро» и «Веритас» один учредитель и бенефициар — Антон Дмитриев. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу и связаны с компанией «Финан». Когда Татьяна запросила выписку в бюро кредитных историй, выяснилось, что на неё оформлен ещё один кредит — в МКК «Веритас».
В полиции Зыряновой рассказали, что подобные истории уже стали рутиной. Правоохранители посоветовали раз в 6 месяцев проверять свою кредитную историю.
Журналистка обратилась в ЦБ РФ с требованием аннулировать кредиты и удалить недостоверную информацию из кредитной истории. В Центробанке ответили, что проверку проведут, если микрокредитные организации не урегулируют проблему.
По мнению Зыряновой, микрокредитные организации «Веритас» и «Макро» следует внести в чёрный список Банка России. Они нарушают закон, не проводя необходимую идентификацию заемщиков, что облегчает жизнь мошенникам.