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На многодетную мать из Прикамья оформили кредиты в МКК без ее согласия

22 июня 2023, 10:37
Сотрудница издания Properm.ru Татьяна Зырянова стала жертвой мошенников, оформивших на её имя кредиты в столичных МКК. Женщина обратилась в Центробанк с просьбой обратить внимание на деятельность московских микрокредитных организаций «Макро» и «Веритас».

В начале июня этого года начали звонить коллекторы из компании «Эверест». Они сообщили, что на женщину оформлен кредит в МКК «Макро» и уже образовалась задолженность в 26 000 рублей, пишет properm.ru.

Журналистка обратилась в микрокредитную организацию, где выяснилось, что заем был оформлен без её ведома в онлайн-режиме. Злоумышленники смогли получить деньги по скану чужого паспорта, а сделку подтвердили через СМС. Сотрудник МКК «Макро» заявил, что это работающий механизм, который считается электронной подписью.

Зырянова отметила, что в микрокредитных организациях личность заёмщика не проверяется, а оригиналы представляемых сканов документов не требуются, также как и авторизация через «Госуслуги». Также она сообщила, что паспорт украден не был, а аккаунт на «Госуслугах» не взламывали, однако у мошенников были паспортные данные журналистки.

Как оказалось, у МКК «Макро» и «Веритас» один учредитель и бенефициар — Антон Дмитриев. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу и связаны с компанией «Финан». Когда Татьяна запросила выписку в бюро кредитных историй, выяснилось, что на неё оформлен ещё один кредит — в МКК «Веритас».

В полиции Зыряновой рассказали, что подобные истории уже стали рутиной. Правоохранители посоветовали раз в 6 месяцев проверять свою кредитную историю.

Журналистка обратилась в ЦБ РФ с требованием аннулировать кредиты и удалить недостоверную информацию из кредитной истории. В Центробанке ответили, что проверку проведут, если микрокредитные организации не урегулируют проблему.

По мнению Зыряновой, микрокредитные организации «Веритас» и «Макро» следует внести в чёрный список Банка России. Они нарушают закон, не проводя необходимую идентификацию заемщиков, что облегчает жизнь мошенникам.

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