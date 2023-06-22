МОК лишает Международную ассоциацию бокса признания из-за нарушений

На этой же сессии генеральный директор МОК, Кристоф де Кеппер, заявил, что комитет рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не организовывала боксерский турнир на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Он также добавил, что МОК считает нежелательным участие IBA в организации турнира по боксу на Олимпиаде в Париже, пишут iz.ru.