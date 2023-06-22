МОК лишает Международную ассоциацию бокса признания из-за нарушений

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На этой же сессии генеральный директор МОК, Кристоф де Кеппер, заявил, что комитет рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не организовывала боксерский турнир на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Он также добавил, что МОК считает нежелательным участие IBA в организации турнира по боксу на Олимпиаде в Париже, пишут iz.ru.
При объяснении принятого решения, де Кеппер отметил: «IBA проявила полное неуважение к принципам международного спорта перед Олимпиадой-2024. Они не смогли соответствовать нашим требованиям. За годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. Мы решили дать IBA второй шанс, но они не воспользовались им».
Таким образом, МОК принял решительные меры в отношении IBA и выразил свою позицию по их участию в будущих олимпийских соревнованиях.