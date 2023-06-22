Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

МОК лишает Международную ассоциацию бокса признания из-за нарушений

22 июня 2023, 12:32
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в четверг, 22 июня, о лишении признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Голосование по этому вопросу состоялось на сессии МОК, в котором приняли участие 70 человек. Подавляющее большинство, 69 человек, выступили за лишение признания IBA.

На этой же сессии генеральный директор МОК, Кристоф де Кеппер, заявил, что комитет рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не организовывала боксерский турнир на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Он также добавил, что МОК считает нежелательным участие IBA в организации турнира по боксу на Олимпиаде в Париже, пишут iz.ru.

При объяснении принятого решения, де Кеппер отметил: «IBA проявила полное неуважение к принципам международного спорта перед Олимпиадой-2024. Они не смогли соответствовать нашим требованиям. За годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. Мы решили дать IBA второй шанс, но они не воспользовались им».

Таким образом, МОК принял решительные меры в отношении IBA и выразил свою позицию по их участию в будущих олимпийских соревнованиях.

Подпишитесь
Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
Сегодня, 09:57
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Сегодня, 10:03
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50
В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области
Сегодня, 10:05