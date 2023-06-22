Многодетные, активные и золотые. В Омске выбрали победителей премии «Семья года»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Омске определили победителей ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года». Соответствующее распоряжение временный руководитель региона Виталий Хоценко подписал 20 июня.
Список лауреатов в 10 номинациях в 2023 году выглядит следующим образом:
Торжественная церемония награждения пройдет 6 июля накануне Дня семьи, любви и верности. Победители, которым вручат по 100 тысяч рублей, смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Добавим, что премию за годы существования присудили 113 семьям Омской области.