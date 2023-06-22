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Многодетные, активные и золотые. В Омске выбрали победителей премии «Семья года»

22 июня 2023, 07:40
Фото: Midjourney
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В Омской области назвали лауреатов премии «Семья года» в 2023 году

10 омских семей получат по 100 тысяч рублей.

В Омске определили победителей ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года». Соответствующее распоряжение временный руководитель региона Виталий Хоценко подписал 20 июня.

Список лауреатов в 10 номинациях в 2023 году выглядит следующим образом:

  • «Многодетная семья» — семья Свободиных из Москаленского района, в которой воспитываются 11 детей;
  • «Молодая семья» — семья Алферовых из Знаменского района;
  • «Династия» — семья Кемпф из Шербакульского района. В семье четыре поколения учителей, а стаж династии составляет 126 лет;
  • «Приемная семья» — семья Асписовых из Большереченского района, в которой растут 10 детей;
  • «Преодоление» — семья Огородниковых из Марьяновского района;
  • «Социально активная семья» — семья Мукашевых из Омска;
  • «Семейное дело» — семья Соловьевых из Омска, занимающаяся пчеловодством;
  • «Золотая семья» — семья Авраменко из Марьяновского района, которые вместе уже 69 лет и вырастили троих детей;
  • «Семья — хранитель традиций» — семья Зайцевых из Омска, которая основала «Центр этнокультурного развития»;
  • «Сельская семья» — семья Серобабовых из Седельниковского района.

Торжественная церемония награждения пройдет 6 июля накануне Дня семьи, любви и верности. Победители, которым вручат по 100 тысяч рублей, смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Добавим, что премию за годы существования присудили 113 семьям Омской области.

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#Юлия Истомина#Семья#Семья года#Премия#Выплаты#Виталий Хоценко#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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