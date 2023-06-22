МегаФон улучшил связь в пяти районах Омска

Проведенные работы стали ответом на растущие потребности горожан и превентивными мерами для сохранения качества работы всех цифровых сервисов. Согласно анализу обезличенных данных, только этой весной омичи «прокачали» в 1,6 раза больше интернет-трафика по сравнению с прошлым годом. За этот же период почти на 20% выросло число голосовых вызовов. Все больше данных требуется на соцсети и мессенджеры, среди которых пальму первенства держит Telegram, где трафик удвоился.