МегаФон улучшил связь в пяти районах Омска

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Модернизация затронула все пять районов Омска. Связь улучшилась в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских учреждениях, вузах, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Омичи могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на привычно высокой скорости — слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео или выбирать товары в интернет-магазинах.
Проведенные работы стали ответом на растущие потребности горожан и превентивными мерами для сохранения качества работы всех цифровых сервисов. Согласно анализу обезличенных данных, только этой весной омичи «прокачали» в 1,6 раза больше интернет-трафика по сравнению с прошлым годом. За этот же период почти на 20% выросло число голосовых вызовов. Все больше данных требуется на соцсети и мессенджеры, среди которых пальму первенства держит Telegram, где трафик удвоился.
«За счет более эффективного управления радиочастотами мы можем использовать имеющиеся ресурсы более продуктивно. Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE, позволяет в сжатые сроки улучшить емкость сети и скорость мобильного интернета там, где это необходимо. В этом году мы уделили особое внимание столице региона, особенно жилым районам, бизнес‑центрам и точкам туристического притяжения. С начала года более чем в 140 локациях Омской области было улучшено существующее покрытие и увеличена емкость сети», — комментирует директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.
Проведенные работы также расширили возможности звонков по технологии VoLTE. Ее преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенный дозвон и чистый звук.