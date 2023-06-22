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Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании

22 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
Приемные кампании во всех ведущих вузах Омска уже стартовали
Рассказываем о датах старта и финиша приема документов в ведущие вузы Омской области, а также о количестве бюджетных мест.

После сдачи всех экзаменов и финального прощания со школой перед вчерашними выпускниками встает нелегкий выбор — куда пойти учиться. В данном случае мы говорим о выборе будущей специальности и, как следствие, высшего учебного заведения для ее получения. Во многих вузах города уже вовсю идут приемные компании, а где-то еще и не стартанули. Город55 прошелся по ведущим институтам и университетам региона, собрал всю информацию о старте и финише приема документов от абитуриентов и количестве бюджетных мест. Рассказываем.

Омский государственный педагогический университет

В этом году ОмГПУ одним из первых в России начал приемную кампанию. Уже с 1 июня здесь принимают документы от абитуриентов.

  • Старт: 1 июня 2023 года;
  • Финиш: 25 июля 2023 года;
  • Крайний срок приема оригиналов документов: до 15 часов 28 июля (без вступительных экзаменов, в рамках целевой, особой, отдельной квот); до 15 часов 3 августа — на основные места;
  • Количество бюджетных мест: 1426
  • Как подать документы: есть несколько способов — лично в приемную комиссию на набережной Тухачевского, 14, или через личный кабинет абитуриента на сайте ОмГПУ, а также через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» и при помощи почтовых операторов.

Омский государственный университет путей сообщения

В ОмГУПСе приемная кампания началась в конце прошлой неделе и продлится ровно месяц.

  • Старт: 15 июня 2023 года;
  • Финиш: 15 июля 2023 года до 18 часов (как для поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, так и для тех, кто будет сдавать экзамены, которые проводит сам ОмГУПС);
  • Крайний срок приема документов: на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых ОмГУПС, — до 18 часов 22 июля;
  • Количество бюджетных мест: 1100;
  • Как подать документы: лично — в приемной комиссии на улице Потанина, 7, либо онлайн — через вкладку «Абитуриенту» и на главной странице официального сайта ОмГУПСа (кнопка «Поступить онлайн»), а также через портал «Госуслуги».

Сибирский государственный университет физкультуры и спорта

Приемная комиссия СибГУФКа начала работу также 15 июня и по некоторым направления продолжит ее вплоть до 31 июля.

  • Старт: 15 июня 2023 года;
  • Финиш: 18 июля 2023 года для бакалавриата и 31 июля 2023 года — для магистратуры;
  • Количество бюджетных мест: 505;
  • Как подать документы: документы принимаются лично от абитуриентов по адресу: улица Масленикова, 144, аудитория № 110 или с помощью сервиса на «Госуслугах», а также через веб-приложение «Приемная комиссия».

Омский государственный технический университет

Приемная комиссия в ОмГТУ начала свою работу с 19 июня и по некоторым направлениям будет работать более 2 месяцев.

  • Старт: 19 июня 2023 года;
  • Финиш: 10 августа 2023 года (для платной формы до 25 августа 2023 года);
  • Крайний срок приема согласия на зачисление: до 17 часов 16 августа 2023 года;
  • Количество бюджетных мест: 2598;
  • Как подать документы: лично по адресу: проспект Мира, 11, на первом этаже корпуса № 8, или через личный кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ, а также с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Отметим, что в этом году приемная комиссия ОмГТУ будет работать в режиме «единого окна». На стойке регистрации нужно будет получить талон, после чего следить за очередью на электронных экранах.

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина

В ОмГАУ приемная комиссия также начала свою работу с 19 июня и будет принимать документы почти полтора месяца.

  • Старт: 19 июня 2023 года;
  • Финиш: 25 июля 2023 года;
  • Крайний срок приема оригинала документов: 28 июля;
  • Количество бюджетных мест: 1939
  • Как подать документы: лично по адресу: площадь Институтская, 1, главный учебный корпус, кабинет № 321 либо через личный кабинет поступающего, а также через сервис «Поступай в вуз онлайн» и «Почту России».

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

В СибАДИ принимать документы, необходимые для поступления по некоторым направлениям, и вовсе начали аж с 1 марта текущего года.

Старт: 1 марта 2023 года (на портале «Госуслуги» — с 20 июня 2023 года);

Финиш: 19 июля для поступающих по внутренним вступительным экзаменам, 25 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ;

Количество бюджетных мест: 805;

Как подать документы: лично в приемной комиссии по адресу: проспект Мира, 5 в главном корпусе или онлайн на официальном сайте СибАДИ, а также через суперсервис на «Госуслугах».

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского

Приемная кампания в ОмГУ стартовала с 20 июня, а продлится она чуть более месяца.

  • Старт: 20 июня 2023 года;
  • Финиш: 12 июля — для поступающих со вступительными испытаниями, в том числе и проводимыми вузом, 25 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ;
  • Количество бюджетных мест: 971;
  • Как подать документы: очно по адресу проспект Мира, 55, учебный корпус № 2, заочно или онлайн на сайте ОмГУ, а также через суперсервис «Госуслуг».

Омская государственная медицинская академия

В ОмГМУ приемная комиссия тоже начала свою работу с 20 июня, и закончится прием документов по некоторым направлениям 20 августа (по платным образовательным услугам).

  • Старт: 20 июня 2023 года;
  • Финиш: с прохождением вступительных экзаменов — 12 июля, для поступающих по результатам ЕГЭ — 25 июля;
  • Количество бюджетных мест: 375;
  • Как подать документы: лично по адресу улица Петра Некрасова, 5 в колледже ОмГМУ или онлайн через электронную информационную систему ОмГМУ, а также через «Почту России» и суперсервис «Поступай в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Какие документы нужно предоставить для поступления в вуз?

Документы, которые понадобятся абитуриенту для поступления в омские вузы, определены приказом Минобрнауки РФ. Собственно, вот основной список:

  • Заявление на поступление (заполняется по форме конкретного вуза);
  • Паспорт или любой другой документ, который по закону удостоверяет личность и гражданство;
  • Документ о предыдущем образовании — аттестат об окончании школы, диплом колледжа или другого вуза;
  • СНИЛС;
  • Результаты ЕГЭ. Хоть вузы и получают их из специализированной базы, но на всякий случай лучше прихватить их с собой;
  • Военный билет (если есть);
  • Заявление на прием и согласие на обработку данных (все по форме конкретного вуза).
  • Документы, которые дают особые права на поступление, например для поступающих по квоте: детей-сирот, детей-инвалидов и пр.;
  • Для целевиков — договор о целевом обучении;
  • Документы, справки, дипломы, которые подтверждают индивидуальные достижения;
  • Фото;
  • В обязательном порядке медицинская справка.

Если вдруг по каким-то причинам за вас лично подает документы другой человек, то у него должна быть доверенность от вас.

Вот, собственно, и все. Всю остальную интересующую вас информацию можно будет узнать в приемных комиссиях самих вузов.

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