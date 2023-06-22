После сдачи всех экзаменов и финального прощания со школой перед вчерашними выпускниками встает нелегкий выбор — куда пойти учиться. В данном случае мы говорим о выборе будущей специальности и, как следствие, высшего учебного заведения для ее получения. Во многих вузах города уже вовсю идут приемные компании, а где-то еще и не стартанули. Город55 прошелся по ведущим институтам и университетам региона, собрал всю информацию о старте и финише приема документов от абитуриентов и количестве бюджетных мест. Рассказываем.