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После сдачи всех экзаменов и финального прощания со школой перед вчерашними выпускниками встает нелегкий выбор — куда пойти учиться. В данном случае мы говорим о выборе будущей специальности и, как следствие, высшего учебного заведения для ее получения. Во многих вузах города уже вовсю идут приемные компании, а где-то еще и не стартанули. Город55 прошелся по ведущим институтам и университетам региона, собрал всю информацию о старте и финише приема документов от абитуриентов и количестве бюджетных мест. Рассказываем.
В этом году ОмГПУ одним из первых в России начал приемную кампанию. Уже с 1 июня здесь принимают документы от абитуриентов.
В ОмГУПСе приемная кампания началась в конце прошлой неделе и продлится ровно месяц.
Приемная комиссия СибГУФКа начала работу также 15 июня и по некоторым направления продолжит ее вплоть до 31 июля.
Приемная комиссия в ОмГТУ начала свою работу с 19 июня и по некоторым направлениям будет работать более 2 месяцев.
Отметим, что в этом году приемная комиссия ОмГТУ будет работать в режиме «единого окна». На стойке регистрации нужно будет получить талон, после чего следить за очередью на электронных экранах.
В ОмГАУ приемная комиссия также начала свою работу с 19 июня и будет принимать документы почти полтора месяца.
В СибАДИ принимать документы, необходимые для поступления по некоторым направлениям, и вовсе начали аж с 1 марта текущего года.
Старт: 1 марта 2023 года (на портале «Госуслуги» — с 20 июня 2023 года);
Финиш: 19 июля для поступающих по внутренним вступительным экзаменам, 25 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ;
Количество бюджетных мест: 805;
Как подать документы: лично в приемной комиссии по адресу: проспект Мира, 5 в главном корпусе или онлайн на официальном сайте СибАДИ, а также через суперсервис на «Госуслугах».
Приемная кампания в ОмГУ стартовала с 20 июня, а продлится она чуть более месяца.
В ОмГМУ приемная комиссия тоже начала свою работу с 20 июня, и закончится прием документов по некоторым направлениям 20 августа (по платным образовательным услугам).
Документы, которые понадобятся абитуриенту для поступления в омские вузы, определены приказом Минобрнауки РФ. Собственно, вот основной список:
Если вдруг по каким-то причинам за вас лично подает документы другой человек, то у него должна быть доверенность от вас.
Вот, собственно, и все. Всю остальную интересующую вас информацию можно будет узнать в приемных комиссиях самих вузов.