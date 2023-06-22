Экс-директор омского лесхоза предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев

Стоит отметить, что по указанию начальства сотрудники Знаменского лесхоза незаконно вырубили 2,8 тысячи кубических метров сосны, осины, лиственницы, кедра, березы и пихты).



В итоге на авто и недвижимость обвиняемых наложили арест. Их общую стоимость оценили в 19 млн рублей. Теперь им грозит лишения свободы на срок до 7 лет.