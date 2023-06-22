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Экс-директор омского лесхоза предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев

22 июня 2023, 06:53
Фото: Город55
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Общий ущерб составил 32,7 млн рублей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора омского лесхоза. Его обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Дело рассмотрит Знаменский районный суд.

«Ущерб от противоправной деятельности организованной группы — бывшего директора лесхоза, инженера лесосырьевых ресурсов и начальника мастерского участка — составил более 32,7 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Оказалось, что подозреваемые предоставили в ГУЛХ Омской области недостоверные сведения о количестве вырубленной древесины и ее породном составе. Это позволило им получить разрешение на сплошную вырубку деревьев.

Стоит отметить, что по указанию начальства сотрудники Знаменского лесхоза незаконно вырубили 2,8 тысячи кубических метров сосны, осины, лиственницы, кедра, березы и пихты).

В итоге на авто и недвижимость обвиняемых наложили арест. Их общую стоимость оценили в 19 млн рублей. Теперь им грозит лишения свободы на срок до 7 лет.

Бывшего директора омского лесхоза обвиняют в незаконной вырубке 2,9 тысяч деревьев
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