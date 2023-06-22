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Екатерина Александрова проходит в четвертьфинал турнира в Берлине

22 июня 2023, 15:47
Во втором круге турнира в Берлине российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 15 минут, и Александрова продемонстрировала высокий уровень игры.

С этой победой Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Ее следующая соперница будет определена в результате матча между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Вероникой Кудерметовой. Российская теннисистка Элина Аванесян также достигла четвертьфинала турнира ранее, пишут iz.ru.

Успешное выступление Екатерины Александровой в Берлине подтверждает ее спортивную форму и амбиции на травяных кортах. Она продолжает прогрессировать и стремиться к дальнейшим успехам в теннисе.

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