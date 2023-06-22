Екатерина Александрова проходит в четвертьфинал турнира в Берлине

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
С этой победой Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Ее следующая соперница будет определена в результате матча между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Вероникой Кудерметовой. Российская теннисистка Элина Аванесян также достигла четвертьфинала турнира ранее, пишут iz.ru.
Успешное выступление Екатерины Александровой в Берлине подтверждает ее спортивную форму и амбиции на травяных кортах. Она продолжает прогрессировать и стремиться к дальнейшим успехам в теннисе.