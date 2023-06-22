Екатерина Александрова проходит в четвертьфинал турнира в Берлине

С этой победой Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Ее следующая соперница будет определена в результате матча между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Вероникой Кудерметовой. Российская теннисистка Элина Аванесян также достигла четвертьфинала турнира ранее, пишут iz.ru.