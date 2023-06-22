Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:59
Министр строительства Омской области Александр Рашко анонсировал возобновление работ на трех проблемных домах. Своих квартир в них дожидаются 736 дольщиков.
Речь идет о многоэтажках, которые начинали возводить бывшие застройщики ООО «ИСК „ДомСтройОмск“ (владельцем был Дмитрий Передельский) и ООО „Краспромком“ (учредитель — Иван Притыкин).
В 16-этажном доме по улице Кирова, 2 — 245 дольщиков. Объект в настоящий момент готов на 90%. В высотке по улице Перелета, 1 с готовностью в 20% квартиры должны получить 167 человек. Еще 324 обманутых дольщика дожидаются квартир в доме № 2 по улице Перелета. Сейчас строительная готовность проблемной многоэтажки оценивается в 55%. Недавно Город55 рассказывал, что на его достройку выделили 597,2 млн рублей.
По словам министра строительства, региональный Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства уже получил положительные заключения госэкспертизы на проект и результаты инженерных изысканий.
Для дома 2 по улице Кирова и дома 1 по улице Перелета уже ищут подрядчиков на выполнение строительных работ. Ввести в эксплуатацию эти высотки планируют в июне следующего года.
«По дому 2 на улице Перелета в июле ожидаем согласование федерального Фонда развития территорий стоимости строительства. После этого можно размещать конкурсную заявку для подрядчиков строительно-монтажных работ. Срок ввода дома в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Дополнительно сообщу, каково будет решение правления федерального Фонда развития территорий», — уточнил Рашко.
Добавим, что в 2023 года возобновились работы на стройплощадках домов по улице Химиков, 28 (138 дольщиков), по улице Менделеева, 44 (39 дольщиков) и по улице 11-я Ремесленная, дом 2 (52 дольщика). А в прошлом году из реестра проблемных объектов исключили 11 домов.