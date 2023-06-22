Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками

В 16-этажном доме по улице Кирова, 2 — 245 дольщиков. Объект в настоящий момент готов на 90%. В высотке по улице Перелета, 1 с готовностью в 20% квартиры должны получить 167 человек. Еще 324 обманутых дольщика дожидаются квартир в доме № 2 по улице Перелета. Сейчас строительная готовность проблемной многоэтажки оценивается в 55%. Недавно Город55 рассказывал, что на его достройку выделили 597,2 млн рублей.