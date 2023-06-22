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Достроят за год. В Омске возобновят работы на трех проблемных домах с 736 дольщиками

22 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
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В 2024 году в Омске собираются достроить три проблемных дома с 736 дольщиками

Возводить дома начинали застройщики ООО «ИСК „ДомСтройОмск“ и ООО „Краспромком“, которые впоследствии стали банкротами.

Министр строительства Омской области Александр Рашко анонсировал возобновление работ на трех проблемных домах. Своих квартир в них дожидаются 736 дольщиков.

Речь идет о многоэтажках, которые начинали возводить бывшие застройщики ООО «ИСК „ДомСтройОмск“ (владельцем был Дмитрий Передельский) и ООО „Краспромком“ (учредитель — Иван Притыкин).

В 16-этажном доме по улице Кирова, 2 — 245 дольщиков. Объект в настоящий момент готов на 90%. В высотке по улице Перелета, 1 с готовностью в 20% квартиры должны получить 167 человек. Еще 324 обманутых дольщика дожидаются квартир в доме № 2 по улице Перелета. Сейчас строительная готовность проблемной многоэтажки оценивается в 55%. Недавно Город55 рассказывал, что на его достройку выделили 597,2 млн рублей.

По словам министра строительства, региональный Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства уже получил положительные заключения госэкспертизы на проект и результаты инженерных изысканий.

Для дома 2 по улице Кирова и дома 1 по улице Перелета уже ищут подрядчиков на выполнение строительных работ. Ввести в эксплуатацию эти высотки планируют в июне следующего года.

«По дому 2 на улице Перелета в июле ожидаем согласование федерального Фонда развития территорий стоимости строительства. После этого можно размещать конкурсную заявку для подрядчиков строительно-монтажных работ. Срок ввода дома в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Дополнительно сообщу, каково будет решение правления федерального Фонда развития территорий», — уточнил Рашко.

Добавим, что в 2023 года возобновились работы на стройплощадках домов по улице Химиков, 28 (138 дольщиков), по улице Менделеева, 44 (39 дольщиков) и по улице 11-я Ремесленная, дом 2 (52 дольщика). А в прошлом году из реестра проблемных объектов исключили 11 домов.

Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
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#Юлия Истомина#Дольщики#Строительство#Многоквартирный дом#Застройщик#Минстрой#Город#Общество#Новости#Омск#Александр Рашко
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