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15 призывников из Омской области отправились служить в Президентский полк

22 июня 2023, 11:13
Фото: Правительство Омской области
На службу в Кремль отправляют лучших новобранцев
Новобранцев из региона отправляют на службу в Кремль уже 32 года.

Сегодня, 22 июня, из Омской области 15 новобранцев отправились служить в Президентский полк. Торжественной построение прошло в Парке Победы. Как сообщили в региональном правительстве, призывников из Омской области отправляют на службу в Кремль уже 32 года.

«Сегодня из Омска в столицу отправился почетный десант новобранцев, которые будут проходить службу в Кремлевском полку. Омская область отправляет на почетную службу своих достойных сыновей уже много лет», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Также сегодня, в День памяти и скорби, в Парке Победы омичи почтили память своих земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Омской области в день годовщины начала ВОВ почтили память погибших земляков
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#Евгений Игишев#Армия#Срочная армия#Призывник#Президентский полк#Кремль#Служба#Общество#Омск#Омская область#Видео
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