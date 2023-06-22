15 призывников из Омской области отправились служить в Президентский полк

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сегодня, 22 июня, из Омской области 15 новобранцев отправились служить в Президентский полк. Торжественной построение прошло в Парке Победы. Как сообщили в региональном правительстве, призывников из Омской области отправляют на службу в Кремль уже 32 года.
«Сегодня из Омска в столицу отправился почетный десант новобранцев, которые будут проходить службу в Кремлевском полку. Омская область отправляет на почетную службу своих достойных сыновей уже много лет», — сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Также сегодня, в День памяти и скорби, в Парке Победы омичи почтили память своих земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.