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Зоолог предупреждает: Не берите ежей из леса домой

21 июня 2023, 08:58
Зоолог Павел Воеводин выразил свою озабоченность по поводу тенденции забирать ежей из леса и держать их в качестве домашних животных. Он подчеркнул, что такая практика является неправильной и может нанести вред этим животным.

Одна из основных причин, по которой ежей не следует брать из леса, заключается в их особенностях пищеварения. В организме ежей отсутствует фермент, необходимый для переваривания лактозы, поэтому молоко или молочные продукты, такие как сметана, могут вызвать у них серьезные проблемы с пищеварением, пишет Общественная служба новостей.

Однако главная проблема заключается в том, что ежи являются важным элементом экосистемы леса. Они являются естественными хищниками насекомых, улиток, лягушек и мышей, и выполняют важную роль в контроле популяции этих видов. Забирая ежей из их естественной среды обитания, мы нарушаем баланс экосистемы и создаем негативные последствия для других живых организмов.

Кроме того, ежи могут быть носителями блох и энцефалитных клещей, которые могут представлять угрозу для человека и других животных. Также есть риск того, что ежи могут быть заражены бешенством, что является серьезной опасностью для здоровья.

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