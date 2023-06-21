Запущена регистрация на молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

«Работа с молодёжью — наше приоритетное направление, 2 из 3 участников наших программ — молодые люди, создающие позитивные изменения в стране. В этом году „Сенеж“ принимает форум „Территория смыслов“ в пятый раз. И мы уверены, что в этот раз „Сенеж“ так же станет местом силы, как и для тех, кто уже был здесь на образовательных программах и форумах. В этом году мы приготовили новый формат программы и сделали всё, чтобы молодые ребята прикоснулись к тем знаниям, которые мы каждый день передаём топовым руководителям, лидерам отраслей и государственным деятелям, смогли развить свой потенциал, стать хорошими управленцами и открыть для России новые возможности», — поделился ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.