Запущена регистрация на молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События состоится при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2023 году форум в пятый раз пройдёт на площадке образовательного центра Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
«Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает со всей страны молодых профессионалов из самых разных отраслей и является центральной точкой формирования образа будущего России глазами молодёжи. Форум пройдет с 26 июля по 2 сентября 2023 года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.
Форум предусматривает проведение нескольких смен разной тематической направленности, программа каждой смены обширная. Участники могут выбрать именно ту сферу, работая с которой им будет интересно формулировать и находить ответы на вызовы, которые имеют глобальное значение в современных реалиях перед страной.
В этом году «Территория смыслов» включает восемь смен: «Мыслить» (26.07–31.07), «Убеждать» (31.07–05.08), «Помогать» (05.08–10.08), «Творить» (10.08–15.08), «Служить» (15.08–20.08), «Учить» (20.08–25.08), «Открывать» (25.08–30.08), «Действовать» (30.08–02.09). В сменах «Убеждать», «Помогать» и «Учить» принять участие могут молодые люди от 14 до 17 лет.
«Участники форума „Территория смыслов“ всегда ставят себе амбициозные цели и успешно достигают их. В этом году им предстоит серьёзная работа по формированию предложений в программу развития нашей страны на ближайшие три десятилетия. Например, молодые философы, социологи, историки на смене „Мыслить“ — будут изучать новые вызовы для России и мира, рассмотрят понятие „патриотизм“ в новой социальной реальности. Литераторы и лингвисты на смене „Убеждать“ будут создавать язык нового времени. Смена „Помогать“ соберёт представителей НКО и социальной сферы, которые изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, аспекты формирования нового общества и значимость социальной ответственности человека», — рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
«Территория смыслов» не только даёт отличные знания и возможность общения с экспертами, но и объединяет молодых людей с потенциальными работодателями. Форум уже зарекомендовал себя как социальный лифт для начинающих профессиональную жизнь. Девиз форума 2023 года: «Делай больше, чем можешь!». Участники V молодёжного форума «Территория смыслов» станут соавторами программы развития России до 2050 года. В помощь — все ресурсы мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«22 мая президентская платформа „Россия — страна возможностей“ отметила 5 лет с момента подписания Президентом РФ указа о её создании. История нашей платформы неразрывно связана с нашим главным образовательным центром — Мастерской управления „Сенеж“ и форумом „Территория смыслов“. Символично, что в этом году форум пройдёт в „Сенеже“ тоже в пятый, юбилейный раз. Каждый год концепция форума обновляется, чтобы соответствовать потребностям и запросам участников, оставаться актуальной. В этот раз форум выходит на новый уровень — участники в прямом смысле будут влиять на будущее молодёжной повестки России», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Гостями форума регулярно становятся самые высокопоставленные спикеры: у форумчан в разные годы была возможность задать свои вопросы и президенту Владимиру Путину, и главе российского МИДа Сергею Лаврову, и другим российским министрам, руководителям парламентских фракций.
«Работа с молодёжью — наше приоритетное направление, 2 из 3 участников наших программ — молодые люди, создающие позитивные изменения в стране. В этом году „Сенеж“ принимает форум „Территория смыслов“ в пятый раз. И мы уверены, что в этот раз „Сенеж“ так же станет местом силы, как и для тех, кто уже был здесь на образовательных программах и форумах. В этом году мы приготовили новый формат программы и сделали всё, чтобы молодые ребята прикоснулись к тем знаниям, которые мы каждый день передаём топовым руководителям, лидерам отраслей и государственным деятелям, смогли развить свой потенциал, стать хорошими управленцами и открыть для России новые возможности», — поделился ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Первый форум состоялся в 2015 году и с тех пор проходит ежегодно. В 2023 году «Территория смыслов» реализуется в очном формате, объединяя онлайн-модуль и региональные форумы. Регистрация участников — до 25 июня на платформе Росмолодёжь.События.