Всероссийский молодёжный форум «Машук» соберет педагогов и наставников из регионов РФ

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Форум объединит 2200 участников от 14 до 35 лет, которые вместе сформируют современную модель системы обучения, просвещения и наставничества на основании лучших практик, ключевых субъектов и идей с дальнейшей апробацией элементов модели на проектах Министерства просвещения РФ, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
Форум «Машук» станет одним из ключевых событий Года педагога и наставника в России, образовательная программа которого будет построена вокруг тезиса «Учим тех, кто учит!».
В форуме примут участие педагоги, советники по воспитательной работе, экскурсоводы, библиотекари, воспитатели и специалисты в сфере дошкольного образования, студенты педагогических вузов, учителя-блогеры, а также дети и подростки от 14 до 17 лет, которым интересна преподавательская сфера.
«Символично, что учителя и все, кто проявляет интерес к этой благородной профессии и дарят знания людям, соберутся на „Машуке“ именно в год, объявленный Президентом России Годом педагога и наставника. Нами получено более 8 тысяч регистраций — это указывает на то, что профессия учителя актуальна и интересна молодёжи. Уверен, что все участники „Машука“ смогут успешно обменяться опытом, найти ключи для внедрения прорывных идей. Безусловно, вся эта насыщенная работа в дальнейшем поспособствует развитию системы образования в нашей стране», — отметил директор Всероссийского молодёжного форума «Машук» Иван Пальцев.
Партнерами и государственными заказчиками 12 тематических направлений и ключевых продуктов форума выступят Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Российское общество «Знание», Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и другие. Участники форума рассмотрят весь процесс образовательного цикла и путь ученика от школьной скамьи и кафедры педагогического вуза до его погружения в будущую профессию и вклада в развитие своей страны.
Например, в рамках трека «Дарование» совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка участники займутся перепрофилированием домов ребенка и разработкой рекомендаций по обучению и повышению квалификации воспитателей и педагогов.
Программа форума позволит юным участникам стать соавторами «Уроков наоборот» и провести занятия для взрослых. Педагоги и наставники смогут обменяться лучшими практиками и принять участие в открытом конкурсе по определению лучшей практики в сфере педагогики и просвещения.
Встречи с экспертами пройдут в формате — «Уроки о важном», где будут затронуты вызовы, которые стоят перед жителями России в связи с проведением специальной военной операции. Педагоги вместе с участниками проекта служения «Твой герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи подготовят уроки патриотического воспитания молодёжи и проведут их апробацию. Все участники форума присоединятся к Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в рамках программы «Все для победы» — изготовят блиндажные свечи, маскировочные сети и другие предметы первой необходимости для участников СВО.
Участникам предоставляется возможность презентовать свои проекты на грантовом конкурсе Росмолодежи перед экспертным жюри. По итогам комплексной проверки и публичной защиты будут определены победители.
Чтобы принять участие во Всероссийском молодёжном форуме «Машук», участнику необходимо пройти регистрацию и выполнить задания. Участие в форуме бесплатное.
Организаторами Всероссийского молодёжного форума «Машук» выступают: Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Правительство Ставропольского края.