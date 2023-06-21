Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» готовится к проведению спортивной смены

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Форум входит в линейку платформы Росмолодёжь. События.
Участниками смены «Мы достигаем побед» форума ТИМ «Бирюса» станут 600 активистов спортивных клубов, спортсменов-экстремалов, просветителей в сфере здравоохранения, представителей движения «Волонтеры-медики» от 14 до 35 лет. Смена направлена на формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодёжи.
«На территории инициативных снова поднимут актуальные вопросы и заговорят о важных темах. В этом году мы сосредоточимся на развитии российского спорта и осмыслении роли молодёжи в этом процессе. Для этого на всероссийской смене форума ТИМ „Бирюса“ соберутся 600 молодых ребят со всей страны, чтобы сформировать инициативы и новые решения, направленные на развитие студенческого, экстремального спорта, спортивного лидерства и продвижение здорового образа жизни. Уверен, что семь дней совместной работы пройдут продуктивно, а в конце форума мы представим вместе с активистами Ассоциации студенческих спортивных клубов России, движения „Волонтеры-медики“ и программы „Уличная классика“ совместные разработки — дорожную карту развития уличной культуры и чек-лист проведения федерального спортивного мероприятия для регионов России, а также ряд других инициатив участников», — отметил программный директор всероссийского форума ТИМ «Бирюса» Евгений Гаврилов.
Участникам на выбор были даны четыре направления: «Экстремальный спорт», «Студенческий спорт», «Здоровый образ жизни» и «Спортивные лидеры».
Смена «Экстремальный спорт» посвящена развитию уличных видов спорта, формированию уличной культуры спорта, созданию бренда представителя экстремального спорта, кадровой подготовке специалистов в отрасли, разработке дорожной карты развития экстремальной уличной культуры в России.
Участники смены «Студенческий спорт» смогут разработать бренд представителя массового спорта, принять участие в развитии сети физкультурно-оздоровительных организаций России, спортивных сообществ в рамках вузов и их интеграции в работу спортивных лидеров, проработать вопросы развития физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями.
Смена «Здоровый образ жизни» посвящена способам и методам продвижения здорового образа жизни, анализу их эффективности с точки зрения медицинского участия, разбору физической, духовной и социальной составляющих, поведению на мероприятиях в случае экстренных ситуаций (первая помощь).
Познакомиться с опытом участия спортсменов и выдающихся представителей спорта в общественной жизни страны, системе организации и проведения спортивных мероприятий, узнать больше о развитии бренда представителей и популяризаторов физкультуры и спорта смогут участники смены «Спортивные лидеры». Кроме того, участники сформируют стратегию развития Центра компетенций Красноярского края.
В рамках форума пройдут две окружные смены «Мы профессионалы» и «Мы молодые». Участниками станут 1800 молодых специалистов, предпринимателей, студентов, представителей молодёжных сообществ, общественных деятелей и активистов со всей России. В рамках смены «Мы молодые» пройдёт всероссийский конкурс молодёжных проектов Росмолодёжь.Гранты.
150 активистов форума ТИМ «Бирюса» пройдут обучение от флагманского образовательного проекта «Голос поколения. Регионы» — лучшие участники смены отправятся на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов».