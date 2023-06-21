Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» готовится к проведению спортивной смены

«На территории инициативных снова поднимут актуальные вопросы и заговорят о важных темах. В этом году мы сосредоточимся на развитии российского спорта и осмыслении роли молодёжи в этом процессе. Для этого на всероссийской смене форума ТИМ „Бирюса“ соберутся 600 молодых ребят со всей страны, чтобы сформировать инициативы и новые решения, направленные на развитие студенческого, экстремального спорта, спортивного лидерства и продвижение здорового образа жизни. Уверен, что семь дней совместной работы пройдут продуктивно, а в конце форума мы представим вместе с активистами Ассоциации студенческих спортивных клубов России, движения „Волонтеры-медики“ и программы „Уличная классика“ совместные разработки — дорожную карту развития уличной культуры и чек-лист проведения федерального спортивного мероприятия для регионов России, а также ряд других инициатив участников», — отметил программный директор всероссийского форума ТИМ «Бирюса» Евгений Гаврилов.