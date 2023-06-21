Врач рассказала на аспекты меню для пациентов с сахарным диабетом

В интервью с Pravda.Ru эндокринолог объяснила, каким продуктам следует отдавать предпочтение при диабете. Она подчеркнула, что необходимо увеличить количество продуктов с пищевыми волокнами в рационе и ограничить потребление продуктов, которые вызывают быстрый перепад уровня глюкозы после приема пищи.