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Published Сегодня, 21:37

Modified Сегодня, 21:39

Updated Сегодня, 21:39

Врач рассказала на аспекты меню для пациентов с сахарным диабетом

20 июня 2023, 21:37
Наталья Балашова, врач-эндокринолог и доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, поделилась информацией о полезных и вредных продуктах для людей, страдающих сахарным диабетом.

В интервью с Pravda.Ru эндокринолог объяснила, каким продуктам следует отдавать предпочтение при диабете. Она подчеркнула, что необходимо увеличить количество продуктов с пищевыми волокнами в рационе и ограничить потребление продуктов, которые вызывают быстрый перепад уровня глюкозы после приема пищи.

Балашова рекомендовала заменить белый хлеб на черный, манную кашу на кашу из цельного зерна (например, пшеничную или кускус) и использовать макароны, сваренные до состояния альденте. Также она отметила важность употребления продуктов из грубой муки.

Врач посоветовала умеренное потребление фруктов. Относительно сладостей Балашова предложила использовать натуральный подсластитель стевию вместо сахарозы и продуктов, содержащих фруктозу.

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