Врач рассказала на аспекты меню для пациентов с сахарным диабетом

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:39
Updated Сегодня, 21:39
В интервью с Pravda.Ru эндокринолог объяснила, каким продуктам следует отдавать предпочтение при диабете. Она подчеркнула, что необходимо увеличить количество продуктов с пищевыми волокнами в рационе и ограничить потребление продуктов, которые вызывают быстрый перепад уровня глюкозы после приема пищи.
Балашова рекомендовала заменить белый хлеб на черный, манную кашу на кашу из цельного зерна (например, пшеничную или кускус) и использовать макароны, сваренные до состояния альденте. Также она отметила важность употребления продуктов из грубой муки.
Врач посоветовала умеренное потребление фруктов. Относительно сладостей Балашова предложила использовать натуральный подсластитель стевию вместо сахарозы и продуктов, содержащих фруктозу.