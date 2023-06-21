В России хотят переименовать урок ОБЖ

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Кравцов подчеркнул необходимость развития текущего курса. В частности, министерство планирует приглашать участников специальной военной операции на Украине в школы для проведения уроков. Об этом пишет nation-news.ru со ссылкой на РИА Новости.
«Мы провели обсуждение этого вопроса с педагогическим сообществом и убедились, что молодые люди, которые принимали участие в специальной военной операции, могут прийти и рассказать правду», — пояснил Кравцов.