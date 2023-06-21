Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В России хотят переименовать урок ОБЖ

21 июня 2023, 16:19
Министерство образования РФ рассматривает возможность переименования предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты родины». Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Кравцов подчеркнул необходимость развития текущего курса. В частности, министерство планирует приглашать участников специальной военной операции на Украине в школы для проведения уроков. Об этом пишет nation-news.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Мы провели обсуждение этого вопроса с педагогическим сообществом и убедились, что молодые люди, которые принимали участие в специальной военной операции, могут прийти и рассказать правду», — пояснил Кравцов.

Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
Сегодня, 10:39
Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры
Сегодня, 10:35
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
Сегодня, 10:57