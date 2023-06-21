В районе поиска пропавшего батискафа услышали странный шум

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:37
«Самолет P-3 обнаружил подводный шум в районе поиска. Подводный аппарат был направлен на место, чтобы определить источник звука, но пока все попытки не увенчались успехом», — говорится в сообщении. Об этом пишет 360tv.ru.
Полученные данные будут переданы Военно-морскому флоту США для дальнейшего анализа и учтены при планировании следующих поисков.
Батискаф с туристами исчез в Атлантическом океане, когда они спускались к обломкам «Титаника» 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава корпорации OceanGate Expedition Стоктон и исследователь Рори Голден.