В Омске осудят наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

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СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего омича. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Уголовное дело передадут в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, поскольку судебной психолого-психиатрической экспертизой он признан невменяемым», — отметили в СКР.
Напомним, что инцидент произошел 23 апреля на остановке «улица Магистральная». Около 6 часов вечера обвиняемый толкнул 47-летнюю женщину под колеса маршрутки. Однако водитель успел затормозить и тяжких травм удалось избежать. У женщины диагностировали сотрясение мозга. Потерпевшая прошла амбулаторное лечение.
Стоит отметить, что обвиняемый находился в наркотическом опьянении, когда без какой-либо причины толкнул омичку на проезжую часть.