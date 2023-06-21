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В Омске осудят наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

21 июня 2023, 02:45
Фото: Город55
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Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего омича. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Уголовное дело передадут в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, поскольку судебной психолого-психиатрической экспертизой он признан невменяемым», — отметили в СКР.

Напомним, что инцидент произошел 23 апреля на остановке «улица Магистральная». Около 6 часов вечера обвиняемый толкнул 47-летнюю женщину под колеса маршрутки. Однако водитель успел затормозить и тяжких травм удалось избежать. У женщины диагностировали сотрясение мозга. Потерпевшая прошла амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что обвиняемый находился в наркотическом опьянении, когда без какой-либо причины толкнул омичку на проезжую часть.

Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
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#Ксения Карагодина#СУ СКР#СУ СКР Омской области#Уголовное дело#Суд#Полиция#Покушение на убийство#Наркоман#Обвинение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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