В Омске осудят наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего омича. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).