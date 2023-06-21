В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о домогательствах к семилетней девочке

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Согласно этой информации, 33-летний мужчина, пока девочка спала, совершил действия, нарушающие половую неприкосновенность ребенка. Он снял ее трусы и дотрагивался до ее половых органов. Сотрудники следственного ведомства в настоящее время расследуют данную ситуацию.