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Published Сегодня, 10:05

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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о домогательствах к семилетней девочке

21 июня 2023, 10:05
В городе Нижневартовск поступило заявление в полицию от женщины, которая обвиняет своего сожителя в нарушении половой неприкосновенности ее семилетней дочери.

Пресс-служба регионального следственного управления подтвердила, что было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ФедералПресс.

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Согласно этой информации, 33-летний мужчина, пока девочка спала, совершил действия, нарушающие половую неприкосновенность ребенка. Он снял ее трусы и дотрагивался до ее половых органов. Сотрудники следственного ведомства в настоящее время расследуют данную ситуацию.

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