В Госдуме РФ начали обсуждать увеличение выплат для доноров

Тамара Фролова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, отметила, что донорская кровь и ее компоненты необходимы не только для оказания медицинской помощи, но и для производства современных лекарственных препаратов. Она подчеркнула, что это вопрос национальной безопасности, продолжительности жизни и здоровья россиян. Несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не уменьшается, особенно с учетом потребностей раненых бойцов и мирного населения.