В Госдуме РФ начали обсуждать увеличение выплат для доноров

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Эта дискуссия частично связана с вопросом СВО, так как раненым бойцам часто требуется переливание крови, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Тамара Фролова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, отметила, что донорская кровь и ее компоненты необходимы не только для оказания медицинской помощи, но и для производства современных лекарственных препаратов. Она подчеркнула, что это вопрос национальной безопасности, продолжительности жизни и здоровья россиян. Несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не уменьшается, особенно с учетом потребностей раненых бойцов и мирного населения.
Фролова отметила, что государство предоставляет различные меры социальной поддержки для доноров России, включая денежные выплаты. Однако она считает, что эти выплаты в настоящее время не являются достаточно значительными. В комитете Государственной Думы по охране здоровья начали обсуждение этого вопроса. Фролова выразила мнение о необходимости принятия всесторонних мер по развитию отечественного донорства.