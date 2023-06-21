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Updated Сегодня, 10:32

В Госдуме РФ начали обсуждать увеличение выплат для доноров

21 июня 2023, 10:30
В Государственной Думе России ведется обсуждение вопроса об увеличении выплат для доноров и замене иностранных лекарственных препаратов, основанных на компонентах крови, отечественными аналогами.

Эта дискуссия частично связана с вопросом СВО, так как раненым бойцам часто требуется переливание крови, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тамара Фролова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, отметила, что донорская кровь и ее компоненты необходимы не только для оказания медицинской помощи, но и для производства современных лекарственных препаратов. Она подчеркнула, что это вопрос национальной безопасности, продолжительности жизни и здоровья россиян. Несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не уменьшается, особенно с учетом потребностей раненых бойцов и мирного населения.

Фролова отметила, что государство предоставляет различные меры социальной поддержки для доноров России, включая денежные выплаты. Однако она считает, что эти выплаты в настоящее время не являются достаточно значительными. В комитете Государственной Думы по охране здоровья начали обсуждение этого вопроса. Фролова выразила мнение о необходимости принятия всесторонних мер по развитию отечественного донорства.

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