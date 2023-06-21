В городе Пересвет пройдет велозаезд Gran Fondo с призовым фондом 150 тыс. руб

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Мероприятие предлагает спортсменам выбор из трех дистанций различной протяженности, что позволяет новичкам и опытным участникам подобрать оптимальный старт. Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Важно отметить, что благодаря партнерству с компанией «Технопарк» в сезоне 2023 призовой фонд мероприятия составит 150 тысяч рублей. В текущем сезоне в Московской области запланировано проведение пяти велозаездов серии.