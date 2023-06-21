В городе Пересвет пройдет велозаезд Gran Fondo с призовым фондом 150 тыс. руб

Мероприятие предлагает спортсменам выбор из трех дистанций различной протяженности, что позволяет новичкам и опытным участникам подобрать оптимальный старт. Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».