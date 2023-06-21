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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В городе Пересвет пройдет велозаезд Gran Fondo с призовым фондом 150 тыс. руб

21 июня 2023, 10:26
В это воскресенье в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа состоится очередной заезд Gran Fondo.

Мероприятие предлагает спортсменам выбор из трех дистанций различной протяженности, что позволяет новичкам и опытным участникам подобрать оптимальный старт. Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно отметить, что благодаря партнерству с компанией «Технопарк» в сезоне 2023 призовой фонд мероприятия составит 150 тысяч рублей. В текущем сезоне в Московской области запланировано проведение пяти велозаездов серии.

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