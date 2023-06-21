Ученые-сомнологи обнаружили пользу дневного сна для мозга человека

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Исследование показало, что люди, которые регулярно устраивают дневной сон, имеют более развитые умственные способности и более молодой мозг.
Однако, установлено также, что люди, которые спят в избытке, склонны к ожирению. В то же время, те, кто спит не более 30 минут в течение дня, имеют сниженный риск повышенного кровяного давления, пишет Общественная служба новостей.
Ученые также обнаружили, что объем мозга у людей, которые устраивают дневной сон, на 15,8 кубических сантиметров больше, чем у тех, кто не спит в течение дня. Данный объем мозга может прибавить от 2,6 до 6,5 лет жизни человека.