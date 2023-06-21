Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Ученые-сомнологи обнаружили пользу дневного сна для мозга человека

21 июня 2023, 14:22
Ученые-сомнологи из Великобритании обнаружили пользу дневного сна для мозга человека, сообщает журнал Sleep Health.

Исследование показало, что люди, которые регулярно устраивают дневной сон, имеют более развитые умственные способности и более молодой мозг.

Однако, установлено также, что люди, которые спят в избытке, склонны к ожирению. В то же время, те, кто спит не более 30 минут в течение дня, имеют сниженный риск повышенного кровяного давления, пишет Общественная служба новостей.

Ученые также обнаружили, что объем мозга у людей, которые устраивают дневной сон, на 15,8 кубических сантиметров больше, чем у тех, кто не спит в течение дня. Данный объем мозга может прибавить от 2,6 до 6,5 лет жизни человека.

Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
Сегодня, 10:39
Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры
Сегодня, 10:35
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
Сегодня, 10:57