Ученые: Чем сложнее детство, тем быстрее старение

Участники исследования были разделены на две группы в зависимости от своего детского опыта: те, кто сталкивался с негативными событиями, и те, кто этого не испытывал. Анализ показал значительную связь между неблагоприятными событиями в детстве и ускоренным эпигенетическим старением.