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Ученые: Чем сложнее детство, тем быстрее старение

20 июня 2023, 21:41
Роль детского опыта в формировании общего здоровья и благополучия человека является ключевой. Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго провели исследование, которое показало, что неблагоприятный детский опыт существенно связан с ускоренным эпигенетическим старением.

Исследование, проведенное учеными, включало анализ данных за два временных периода — 2015 и 2020 годы. Один из основных целей состоял в изучении связи между негативными факторами в детстве и изменением метилирования ДНК — биологического маркера, используемого для определения биологического возраста. Об этом пишет Pravda.Ru.

Участники исследования были разделены на две группы в зависимости от своего детского опыта: те, кто сталкивался с негативными событиями, и те, кто этого не испытывал. Анализ показал значительную связь между неблагоприятными событиями в детстве и ускоренным эпигенетическим старением.

Независимо от социально-экономического положения, люди, которые имели большое количество негативных событий в детстве, демонстрировали более высокий биологический возраст по сравнению с хронологическим.

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