Ученые: Чем сложнее детство, тем быстрее старение

Posted Сегодня, 21:41
Published Сегодня, 21:41
Modified Сегодня, 21:44
Updated Сегодня, 21:44
Исследование, проведенное учеными, включало анализ данных за два временных периода — 2015 и 2020 годы. Один из основных целей состоял в изучении связи между негативными факторами в детстве и изменением метилирования ДНК — биологического маркера, используемого для определения биологического возраста. Об этом пишет Pravda.Ru.
Участники исследования были разделены на две группы в зависимости от своего детского опыта: те, кто сталкивался с негативными событиями, и те, кто этого не испытывал. Анализ показал значительную связь между неблагоприятными событиями в детстве и ускоренным эпигенетическим старением.
Независимо от социально-экономического положения, люди, которые имели большое количество негативных событий в детстве, демонстрировали более высокий биологический возраст по сравнению с хронологическим.