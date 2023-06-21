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Цены на газ в Европе резко повысились

21 июня 2023, 08:16
В Евросоюзе произошло резкое повышение цен на газ. Это связано не только с увеличенным потреблением электричества из-за жары, но и с закрытием Гронингенского месторождения — крупнейшего в Европе.

Закрытие месторождения вызвано его вредным воздействием на окружающую среду, пишет издание 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». Стоимость природного газа взлетела до 560 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после объявления о закрытии месторождения.

Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, отмечает, что Гронингенское месторождение играло ключевую роль во внутреннем потреблении газа. Оно разрабатывалось с 1963 года, и теперь страна станет зависимой от импорта газа, также как ее соседи.

Теперь Европе необходимо будет увеличивать закупки газа в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах.

Повышение цен на газ связывают с жарой и повышенным спросом на электроэнергию, так как европейцы используют кондиционеры. Также на стоимость газа влияют ремонтные работы на предприятиях СПГ и авария на заводе Hammerfest в Норвегии.

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