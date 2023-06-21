Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Треть омичей считают вопросы о зарплате неприличными. Мнение жителей региона выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Лишь 16% респондентов ответили, что о доходе уместно интересоваться у друзей и близких. В том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 35%.
Мужчины склонны чаще задавать вопросы о доходах, чем женщины (22% против 12%). Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 21%, то среди старшего поколения — уже 39%.
21% респондентов ответили, что уровень их дохода не известен никому. Каждый второй (48%) рассказал, что сумма заработка известна второй половине, у каждого третьего (33%) — родителям, у каждого пятого (18%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам.
Ранее Город55 рассказывал, что ОмГУ вошел в топ-15 зарплатного рейтинга выпускников-финансистов. На сегодняшний день их средние зарплаты составляют 78 тысяч рублей в месяц (+8 тысяч рублей за год).