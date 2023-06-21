Треть омичей считают вопросы о зарплате неприличными

Мужчины склонны чаще задавать вопросы о доходах, чем женщины (22% против 12%). Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 21%, то среди старшего поколения — уже 39%.