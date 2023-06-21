Тренеру в спортивной школе назначено наказание после трагедии на тренировке

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Суд, отвечая на запрос прокурора, решил обязать выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб, пишет ФедералПресс.
Тренера, признанного виновным, также ожидают наказание. Ему назначено штраф в размере 360 тысяч рублей, а также лишение права преподавать на срок полтора года по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Данная уголовная статья предусматривает наказание за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, что по неосторожности привело к травмированию человека.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, напомнили представители прокуратуры. В то время молодой скалолаз поднимался на высоту и случайно упал на девочку, что привело к серьезным травмам у ребенка.