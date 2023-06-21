Тренеру в спортивной школе назначено наказание после трагедии на тренировке

Тренера, признанного виновным, также ожидают наказание. Ему назначено штраф в размере 360 тысяч рублей, а также лишение права преподавать на срок полтора года по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Данная уголовная статья предусматривает наказание за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, что по неосторожности привело к травмированию человека.