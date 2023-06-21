Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день

Жительница областного центра пожаловалась на неизвестных, которые уже дважды стреляют по ее дому. В первый раз выстрелом пробило один стеклопакет в окне. В этот момент рядом за компьютером сидел ее ребенок. Инцидент, по ее словам, произошел еще в конце апреля. Полиция в свою очередь не стала возбуждать уголовное дело. Четыре дня назад раздался еще выстрел. Как сообщает омичка, пуля пробила нижнюю часть балкона, которая сделана из пластика. Участковый не связался с семьей после очередного написанного заявления, отметила женщина.