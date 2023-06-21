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Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день

21 июня 2023, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичка рассказала о стрельбе по окнам ее квартиры

Жительница областного центра пожаловалась на неизвестных, которые уже дважды стреляют по ее дому. В первый раз выстрелом пробило один стеклопакет в окне. В этот момент рядом за компьютером сидел ее ребенок. Инцидент, по ее словам, произошел еще в конце апреля. Полиция в свою очередь не стала возбуждать уголовное дело. Четыре дня назад раздался еще выстрел. Как сообщает омичка, пуля пробила нижнюю часть балкона, которая сделана из пластика. Участковый не связался с семьей после очередного написанного заявления, отметила женщина.

Боится за детей. Омичка заявила о стрельбе по окнам своей квартиры
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Новость № 2. Из-за шторма жители Омской области остались без электричества

Больше 100 населенных пунктов региона были отключены от электроснабжения из-за ураганного ветра. Все аварийные ситуации коммунальщики вовремя устранили, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Отметим, что по прогнозу синоптиков, погода успокоится ближе к концу недели, к пятнице. А пока что омичи продолжают сообщать о последствиях непогоды.

В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта
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Новость № 3. Омич во время ремонта отрубил себе кисть пилой

Омским медикам пришлось постараться, чтобы восстановить кровоток в конечности и заново скрепить кости. Для этого использовали аппарат Илизарова. Травматологи успешно его установили, а после с рукой работали сосудистые хирурги. Как выяснилось, мужчина делал ремонт дома. Работая с циркулярной пилой, он в какой-то момент случайно отрубил себе кисть правой руки. Ампутации удалось избежать. Пациенту предстоит пройти еще одну операцию и период реабилитации. На восстановление функциональности кисти требуется продолжительное время.

Собирали по кусочкам. Омич отрубил себе кисть циркулярной пилой
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