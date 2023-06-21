Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Жительница областного центра пожаловалась на неизвестных, которые уже дважды стреляют по ее дому. В первый раз выстрелом пробило один стеклопакет в окне. В этот момент рядом за компьютером сидел ее ребенок. Инцидент, по ее словам, произошел еще в конце апреля. Полиция в свою очередь не стала возбуждать уголовное дело. Четыре дня назад раздался еще выстрел. Как сообщает омичка, пуля пробила нижнюю часть балкона, которая сделана из пластика. Участковый не связался с семьей после очередного написанного заявления, отметила женщина.
Больше 100 населенных пунктов региона были отключены от электроснабжения из-за ураганного ветра. Все аварийные ситуации коммунальщики вовремя устранили, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Отметим, что по прогнозу синоптиков, погода успокоится ближе к концу недели, к пятнице. А пока что омичи продолжают сообщать о последствиях непогоды.
Омским медикам пришлось постараться, чтобы восстановить кровоток в конечности и заново скрепить кости. Для этого использовали аппарат Илизарова. Травматологи успешно его установили, а после с рукой работали сосудистые хирурги. Как выяснилось, мужчина делал ремонт дома. Работая с циркулярной пилой, он в какой-то момент случайно отрубил себе кисть правой руки. Ампутации удалось избежать. Пациенту предстоит пройти еще одну операцию и период реабилитации. На восстановление функциональности кисти требуется продолжительное время.