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Стала известна порода странного голубя, найденного в Великобритании

21 июня 2023, 16:26
Снятая на видео в Великобритании странная птица принадлежит к редкой породе голубей-дутышей.

Об этом в интервью News.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Комментируя снятое в Великобритании видео, которое недавно стало вирусным в сети, эксперт указал, что порода попавшего в ролик голубя с чрезмерно раздутым зобом и перьями на кончиках аномально длинных лапок встречается в природе не так уж и редко. В то же время птицу на видео могут отличать определенные мутации, которые делают ее необычной даже для представителя старинной породы, выведенной специально. Тем не менее, Шеляков высказал предположение, что удивительные черты голубь на видео мог приобрести вследствие обработки фотошопом.

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