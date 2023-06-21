Собирали по кусочкам. Омич отрубил себе кисть циркулярной пилой

Шансов спасти руку практически не было, но все же это удалось сделать. Кости зафиксировали с помощью аппарата Илизарова. После для восстановления кровотока к делу приступили сосудистые хирурги. Операция заняла несколько часов. Процесс осложняли спицы и железные кольца наложенного аппарата, так что работа была не из легких.