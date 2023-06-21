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Собирали по кусочкам. Омич отрубил себе кисть циркулярной пилой

21 июня 2023, 10:19
Фото: министерство здравоохранения Омской области

Омские медики прооперировали мужчину, отрубившего себе кисть циркулярной пилой

Теперь пациент будет проходить длительный восстановительный период, чтобы кисть вновь заработала как прежде.

В региональном министерстве здравоохранения Омской области рассказали о спасении мужчины, который отрубил себе кисть циркулярной пилой. Он чуть не лишился правой руки, но грамотные специалисты помогли сохранить конечность.

Омич занимался ремонтом дома, пилил доски, и в какой-то момент рука соскочила с аппарата. Кисть болталась на одном сухожилии, а все остальное — лучевая, локтевая кости, артерии, вены, нервы — было пересечено.

В пресс-центре министерства сообщили, что пострадавшему успели наложить жгут, но он все равно потерял много крови. Его доставили в КМХЦ, куда вскоре для проведения операции приехала бригада сосудистых хирургов Областной клинической больницы.

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Шансов спасти руку практически не было, но все же это удалось сделать. Кости зафиксировали с помощью аппарата Илизарова. После для восстановления кровотока к делу приступили сосудистые хирурги. Операция заняла несколько часов. Процесс осложняли спицы и железные кольца наложенного аппарата, так что работа была не из легких.

Спустя две недели пациента выписали домой. Вскоре мужчине также понадобится повторная госпитализация и операция. На восстановление и реабилитацию уйдет немало времени, но ампутация руки уже не грозит.

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#Алина Ясинская#Новости#Происшествия#Общество#Минздрав Омской области#Операция#Сложная операция#Пострадавший
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