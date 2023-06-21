Собирали по кусочкам. Омич отрубил себе кисть циркулярной пилой

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В региональном министерстве здравоохранения Омской области рассказали о спасении мужчины, который отрубил себе кисть циркулярной пилой. Он чуть не лишился правой руки, но грамотные специалисты помогли сохранить конечность.
Омич занимался ремонтом дома, пилил доски, и в какой-то момент рука соскочила с аппарата. Кисть болталась на одном сухожилии, а все остальное — лучевая, локтевая кости, артерии, вены, нервы — было пересечено.
В пресс-центре министерства сообщили, что пострадавшему успели наложить жгут, но он все равно потерял много крови. Его доставили в КМХЦ, куда вскоре для проведения операции приехала бригада сосудистых хирургов Областной клинической больницы.
Шансов спасти руку практически не было, но все же это удалось сделать. Кости зафиксировали с помощью аппарата Илизарова. После для восстановления кровотока к делу приступили сосудистые хирурги. Операция заняла несколько часов. Процесс осложняли спицы и железные кольца наложенного аппарата, так что работа была не из легких.
Спустя две недели пациента выписали домой. Вскоре мужчине также понадобится повторная госпитализация и операция. На восстановление и реабилитацию уйдет немало времени, но ампутация руки уже не грозит.
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