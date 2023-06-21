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Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт

21 июня 2023, 09:50
Фото: Город55
По всей видимости, сквер удалось отстоять
После завершения возведения отеля чиновники пытались отдать эту зону под некое строительство, но «нарвались» на прокуратуру.

В Омске, по всей видимости, благополучно разрешилась эпопея с участком рядом с гостиничным комплексом Cosmos Omsk на набережной имени Тухачевского. Дело в том, что еще в июне 2021 года, когда гостиница только-только начала строиться, на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Омска при обсуждении доработанного проекта было озвучено, что рядом с комплексом появится сквер. Дескать, на участке в 3 гектара сам Cosmos Omsk займет лишь 1.2 гектара, а остальная земля уйдет под сквер, концепцию которого инвестор должен был разработать сам и за свой счет.

Собственно, на эскизах ООО «Мост», которое занималось проектом, этот самый сквер присутствует.

по планам рядом с отелем должен появиться скверпо планам рядом с отелем должен появиться сквер
по планам рядом с отелем должен появиться сквер
Фото: Эскиз ООО Мост

В общем, сказано — сделано: участок на набережной Тухачевского переводят из рекреационной зоны — «прибрежная зона отдыха» — в общественно-деловую и начинают строить. И вот к весне 2023 года отель практически готов к сдаче, но тут выясняется, что обещанного сквера может и не быть. Якобы в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Омска решили отдать этот участок под некую застройку — то ли офисное здание, то ли жилой дом. После того как эта история стала достоянием общественности, к делу подключилась региональная прокуратура.

«При мониторинге СМИ прокуроры нашли публикацию о планируемой застройке территории возле гостиничного комплекса Cosmos Omsk по улице Набережная имени Тухачевского», — заявили тогда в прокуратуре Омской области.

В итоге директор департамента архитектуры и градостроительства получил предостережение о недопустимости строительства объектов на участке, где было запланировано благоустройство, то есть тот самый сквер.

В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos миллиардера Евтушенкова
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И вот в начале лета 2023 года площадку под будущий сквер стали освобождать от строительного городка, стройматериалов, вагончиков, мусора и забора, которые все это время там красовались.

Строительный городок, вагончики и забор исчезлиСтроительный городок, вагончики и забор исчезли
Строительный городок, вагончики и забор исчезли
Фото: Город55

Расчистили быстро, после чего стали завозить грунт, который к настоящему моменту разравнивают и завозят вновь.

Кое-какие деревья в сквере уже появилисьКое-какие деревья в сквере уже появились
Сейчас на площадку завозят грунт и выравнивают егоСейчас на площадку завозят грунт и выравнивают его
Несколько слоев уже завезлиНесколько слоев уже завезли
После грунта, возможно, начнется и само благоустройствоПосле грунта, возможно, начнется и само благоустройство
Кое-какие деревья в сквере уже появились
Фото: Город55

По всей видимости, площадку все же готовят для обустройства сквера, но вот когда он появится, пока неизвестно.

Площадку готовят к благоустройству
Видео: Город55

Добавим, что гостиницу Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову.

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