Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Омске, по всей видимости, благополучно разрешилась эпопея с участком рядом с гостиничным комплексом Cosmos Omsk на набережной имени Тухачевского. Дело в том, что еще в июне 2021 года, когда гостиница только-только начала строиться, на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Омска при обсуждении доработанного проекта было озвучено, что рядом с комплексом появится сквер. Дескать, на участке в 3 гектара сам Cosmos Omsk займет лишь 1.2 гектара, а остальная земля уйдет под сквер, концепцию которого инвестор должен был разработать сам и за свой счет.
Собственно, на эскизах ООО «Мост», которое занималось проектом, этот самый сквер присутствует.
В общем, сказано — сделано: участок на набережной Тухачевского переводят из рекреационной зоны — «прибрежная зона отдыха» — в общественно-деловую и начинают строить. И вот к весне 2023 года отель практически готов к сдаче, но тут выясняется, что обещанного сквера может и не быть. Якобы в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Омска решили отдать этот участок под некую застройку — то ли офисное здание, то ли жилой дом. После того как эта история стала достоянием общественности, к делу подключилась региональная прокуратура.
«При мониторинге СМИ прокуроры нашли публикацию о планируемой застройке территории возле гостиничного комплекса Cosmos Omsk по улице Набережная имени Тухачевского», — заявили тогда в прокуратуре Омской области.
В итоге директор департамента архитектуры и градостроительства получил предостережение о недопустимости строительства объектов на участке, где было запланировано благоустройство, то есть тот самый сквер.
И вот в начале лета 2023 года площадку под будущий сквер стали освобождать от строительного городка, стройматериалов, вагончиков, мусора и забора, которые все это время там красовались.
Расчистили быстро, после чего стали завозить грунт, который к настоящему моменту разравнивают и завозят вновь.
По всей видимости, площадку все же готовят для обустройства сквера, но вот когда он появится, пока неизвестно.
Добавим, что гостиницу Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову.