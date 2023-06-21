Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт

В Омске, по всей видимости, благополучно разрешилась эпопея с участком рядом с гостиничным комплексом Cosmos Omsk на набережной имени Тухачевского. Дело в том, что еще в июне 2021 года, когда гостиница только-только начала строиться, на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Омска при обсуждении доработанного проекта было озвучено, что рядом с комплексом появится сквер. Дескать, на участке в 3 гектара сам Cosmos Omsk займет лишь 1.2 гектара, а остальная земля уйдет под сквер, концепцию которого инвестор должен был разработать сам и за свой счет.