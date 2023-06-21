Сибирячка 18 лет тайно воспитывала сына

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В Прокопьевске обнаружили 18-летнего парня, который никогда не посещал школу или больницу. Это произошло из-за того, что после его рождения мать парня не зарегистрировала его в ЗАГСе, сообщает «Сибдепо».
Оказалось, что женщина родила сына в Красноярске в 2005 году, однако никаких официальных документов о появлении мальчика на свет оформлено не было. Ребенок не стоял на учете в поликлинике и не посещал школу, соответственно, он не имеет никаких базовых школьных знаний. До сих пор парень живет с матерью.
Когда факт нарушения прав ребенка обнаружился, надзорные органы обратились в суд. Там на основании выписки из красноярского роддома и показаний свидетелей официально подтвердили факт рождения парня. Теперь ему выдадут все необходимые документы, на основании которых его официально пропишут в квартире.
Других подробностей о том, как будет проходить социализация и обучение ребенка, издание не приводит.