Сибирячка 18 лет тайно воспитывала сына

Оказалось, что женщина родила сына в Красноярске в 2005 году, однако никаких официальных документов о появлении мальчика на свет оформлено не было. Ребенок не стоял на учете в поликлинике и не посещал школу, соответственно, он не имеет никаких базовых школьных знаний. До сих пор парень живет с матерью.