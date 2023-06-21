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Руководство Тихвинской больнице вывело 44 млн по ОМС за несуществующих пациентов

21 июня 2023, 10:03
Руководство Тихвинской межрайонной больницы в Ленинградской области установило мошенническую схему, в результате которой им удалось получить 44 миллиона рублей за медицинское обслуживание по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) за 700 вымышленных пациентов.

По информации издания 47news, якобы эти пациенты проходили лечение в отделении реабилитации. Однако следователи установили, что эти люди никогда не были знакомы с фактическими услугами и не осознавали, что их здоровье якобы восстанавливается. Полиция провела опрос десятков людей, включая предполагаемых пациентов, пишет ФедералПресс.

В рамках расследования также были опрошены сотрудники больницы, которые не стали скрывать свое участие в мошеннической схеме. Кроме того, выяснилось, что главврач больницы недавно уволился и, по неофициальной информации, покинул Россию.

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