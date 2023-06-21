Руководство Тихвинской больнице вывело 44 млн по ОМС за несуществующих пациентов

По информации издания 47news, якобы эти пациенты проходили лечение в отделении реабилитации. Однако следователи установили, что эти люди никогда не были знакомы с фактическими услугами и не осознавали, что их здоровье якобы восстанавливается. Полиция провела опрос десятков людей, включая предполагаемых пациентов, пишет ФедералПресс.