Руководство Тихвинской больнице вывело 44 млн по ОМС за несуществующих пациентов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По информации издания 47news, якобы эти пациенты проходили лечение в отделении реабилитации. Однако следователи установили, что эти люди никогда не были знакомы с фактическими услугами и не осознавали, что их здоровье якобы восстанавливается. Полиция провела опрос десятков людей, включая предполагаемых пациентов, пишет ФедералПресс.
В рамках расследования также были опрошены сотрудники больницы, которые не стали скрывать свое участие в мошеннической схеме. Кроме того, выяснилось, что главврач больницы недавно уволился и, по неофициальной информации, покинул Россию.