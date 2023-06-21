Россия вошла в топ-5 торговых партнеров Индии

Также сообщается, что экспорт товаров из Индии в Россию вырос на 60%, достигнув отметки в 1,3 миллиарда долларов. США, Нидерланды и ОАЭ остаются самыми важными направлениями для экспорта продукции из Индии. Товарооборот между Индией и Россией с января по апрель 2023 года составил 21,8 миллиарда долларов, увеличившись в 3,8 раза. Эти данные позволили Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели. В топ-5 также значатся США, ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия.