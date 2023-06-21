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Россия вошла в топ-5 торговых партнеров Индии

21 июня 2023, 09:01
Россия оказалась одним из главных торговых партнеров Индии, заняв четвертое место из пяти самых крупных.

Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, в период с января по апрель 2023 года Индия увеличила закупки товаров из России в 4,2 раза, достигнув отметки в 20,5 миллиарда долларов. Благодаря этому Россия стала вторым по значимости поставщиком товаров для Индии. На первом месте остается Китай с объемом закупок в размере 30,1 миллиарда долларов, а на третьем — Объединенные Арабские Эмираты с объемом закупок в размере 15,85 миллиарда долларов.

Также сообщается, что экспорт товаров из Индии в Россию вырос на 60%, достигнув отметки в 1,3 миллиарда долларов. США, Нидерланды и ОАЭ остаются самыми важными направлениями для экспорта продукции из Индии. Товарооборот между Индией и Россией с января по апрель 2023 года составил 21,8 миллиарда долларов, увеличившись в 3,8 раза. Эти данные позволили Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели. В топ-5 также значатся США, ОАЭ, Китай и Саудовская Аравия.

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