РЭО назвал округа — аутсайдеры реализации федерального проекта по обращению с ТКО

Наиболее отстающими являются Уральский и Южный федеральные округа. Более 50% регионов, входящих в их состав, не достигли установленного плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах показатели не выполнены примерно в 30% субъектов Российской Федерации. Единственным федеральным округом, в котором все регионы достигли плановых значений, является Сибирский федеральный округ.