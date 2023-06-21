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РЭО назвал округа — аутсайдеры реализации федерального проекта по обращению с ТКО

21 июня 2023, 19:41
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по итогам первых пяти месяцев 2023 года.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что на данный момент 23 субъекта Российской Федерации не достигли одного или нескольких плановых значений, связанных с объемами обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов.

Наиболее отстающими являются Уральский и Южный федеральные округа. Более 50% регионов, входящих в их состав, не достигли установленного плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах показатели не выполнены примерно в 30% субъектов Российской Федерации. Единственным федеральным округом, в котором все регионы достигли плановых значений, является Сибирский федеральный округ.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил несколько основных причин, которые мешают регионам достичь плановых показателей. Среди них сезонные отклонения, приостановка работы оборудования для проведения ремонтных работ и необходимость формирования товарных партий отходов для их утилизации.

Данные по доле обработки и захоронения ТКО используются для расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов РФ, по результатам достижения которых ежегодно определяется итоговый рейтинг регионов, а правительство РФ распределяет гранты между субъектами.

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