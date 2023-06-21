РЭО назвал округа — аутсайдеры реализации федерального проекта по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
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Updated Сегодня, 19:42
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что на данный момент 23 субъекта Российской Федерации не достигли одного или нескольких плановых значений, связанных с объемами обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов.
Наиболее отстающими являются Уральский и Южный федеральные округа. Более 50% регионов, входящих в их состав, не достигли установленного плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах показатели не выполнены примерно в 30% субъектов Российской Федерации. Единственным федеральным округом, в котором все регионы достигли плановых значений, является Сибирский федеральный округ.
Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил несколько основных причин, которые мешают регионам достичь плановых показателей. Среди них сезонные отклонения, приостановка работы оборудования для проведения ремонтных работ и необходимость формирования товарных партий отходов для их утилизации.
Данные по доле обработки и захоронения ТКО используются для расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов РФ, по результатам достижения которых ежегодно определяется итоговый рейтинг регионов, а правительство РФ распределяет гранты между субъектами.