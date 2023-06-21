Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Сегодня стало известно, что по иску прокуратуры арбитражный суд признал недействительным контракт, заключенный в ноябре 2022 года депстроем с омским ООО СПК «Артсервис». По условиям контракта, компании предстояло построить тяговые подстанции троллейбусной линии.
Однако это уже не первый случай, когда департамент строительства расторгает ранее заключенный контракт с СПК «Артсервис». Подобное развитие событий происходило уже в марте 2023-го. Но расскажем обо всем по порядку.
«Артсервис» зарегистрировали около 20 лет назад, но в апреле 2022-го в фирме грянули серьезные изменения: поменялся и директор, и учредитель. Им стал Виктор Овчинников. В это же время уставной капитал компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, повысился с 10 до 20 тысяч рублей. Выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 35% до 265,1 млн рублей. Чистая прибыль наоборот уменьшилась на 59% и составила только 11,2 млн рублей.
Строительно-промышленная компания «АртСервис», по данным сервиса «Эксчек Про» заключила только два контракта. Оба — в 2022 году и с департаментом строительства.
Первый контракт от 5 сентября 2022 года касался подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий, разработки рабочей документации и проведения капитального ремонта в гимназии № 88 по улице 3-я Транспортная, 5. Сумма контракта составила 163 345 309 рублей. И по условиям договора, завершить все работы следовало до октября 2023 года. Тем не менее, возникли определенные сложности.
14 марта 2023 года депстрой в одностороннем порядке расторг контракт с СПК «АртСервис» на капремонт гимназии в Октябрьском округе. Произошло это из-за того, что компания на этапе заключения контракта подала недостоверные документы, якобы она возводила индивидуальные коттеджи в селе Салихово республики Башкортостан.
«В ходе проведенной прокуратурой города Омска проверки установлено, что договор строительного подряда от 02.03.2021 № 03.01.2021 является подложным, что подтверждается постановлением от 13.02.2023 о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении работников ООО СПК „АртСервис“ по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ», — говорится в решении о расторжении контракта.
В департаменте строительства в марте, кстати, дали комментарий, что с недобросовестными подрядчиками они не работают.
Однако на тот момент действительным оставался еще один контракт, заключенный между депстроем и СПК «АртСервис» на выполнение работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, строительству тяговых подстанций троллейбусной линии. Сумма контракта от 23 ноября 2022-го похожая — 163 154 713 рублей. На исполнение давался срок до 15 декабря 2023 года.
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта депстрой принял 24 марта 2023-го. Причина расторжения снова та же — подрядчик предоставил недостоверные сведения на этапе заключения договора и не имел опыта выполнения работ по строительству и реконструкции объекта капитального строительства. Подложными оказались договор строительного подряда от 20.05.2020 на строительство многоквартирного дома на улице 1-я Станционная, 108 в Ленинском округе Омска и документы о его исполнении.
Теперь СПК «АртСервис» по решению арбитражного суда обязали вернуть полученный аванс в размере более 1,2 млн рублей. Добавим, что решение еще не вступило в законную силу.
Кстати, о судьбе объектов, которыми предстояло заняться «АртСервису», по словам администрации Омска не стоит беспокоиться. После нескольких неудачных попыток депстрой нашел подрядчика для капремонта гимназии № 88. Выполнение работ доверили зарегистрированному в Омске ООО «Домострой». Строительством тяговых подстанций На Левобережье Омска тоже займется другой подрядчик.
«Новый контракт на сумму 163,2 млн рублей в мае подписан с ООО „СибСтрой Монтаж“. Компания ведет проектно-изыскательские работы, завершить их планирует до конца июня. Сроки строительства остаются прежними — 15 декабря 2023 года», — уточнили в пресс-службе омской мэрии.