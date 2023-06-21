Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей

«Артсервис» зарегистрировали около 20 лет назад, но в апреле 2022-го в фирме грянули серьезные изменения: поменялся и директор, и учредитель. Им стал Виктор Овчинников. В это же время уставной капитал компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, повысился с 10 до 20 тысяч рублей. Выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 35% до 265,1 млн рублей. Чистая прибыль наоборот уменьшилась на 59% и составила только 11,2 млн рублей.