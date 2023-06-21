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Пропавшая без вести гражданка Австрии найдена во Владивостоке

21 июня 2023, 08:44
Полицейские из Приморского края обнаружили гражданку Австрии, которая считалась пропавшей без вести. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Девушка была объявлена в международный розыск по инициативе НЦБ Интерпола Австрии. Согласно информации, австрийка уехала из Вены в октябре 2022 года, оставив все свои вещи дома. Полиция начала розыск и постоянно поддерживала информационный обмен с международными партнерами. Известно, что девушка была обнаружена во Владивостоке, где полицейские выяснили ее местонахождение и предоставили необходимую помощь. Обстоятельства, связанные с исчезновением и нахождением гражданки Австрии, выясняются, пишет 360.

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