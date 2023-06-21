Пропавшая без вести гражданка Австрии найдена во Владивостоке

Девушка была объявлена в международный розыск по инициативе НЦБ Интерпола Австрии. Согласно информации, австрийка уехала из Вены в октябре 2022 года, оставив все свои вещи дома. Полиция начала розыск и постоянно поддерживала информационный обмен с международными партнерами. Известно, что девушка была обнаружена во Владивостоке, где полицейские выяснили ее местонахождение и предоставили необходимую помощь. Обстоятельства, связанные с исчезновением и нахождением гражданки Австрии, выясняются, пишет 360.