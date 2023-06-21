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Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры

21 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
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В двух омских аварийных многоэтажках изымают квартиры для муниципальных нужд

Земельные участки в дальнейшем можно использовать для многоэтажной жилой застройки.

В Омске для муниципальных нужд изымают квартиры в пятиэтажном доме по улице городок Комсомольский, 3а и трехэтажном доме по адресу Территория ТПК, 12. Соответствующие постановления подписаны и. о. мэра Омска Евгением Фоминым 16 июня и мэром Сергеем Шелестом 20 июня.

Под изъятие попал земельный участок с кадастровым номером 55:36:120307:3323 площадью 3 027 кв. м в Октябрьском округе. При этом расположенные в границах участка тепловые сети протяженностью 2006 м, два сооружения электроэнергетики длиной 71 м и длиной 210 м не изымают. Отметим, что дом в Комсомольском городке построили еще в 1960 году, но в 2019-м внести в реестр аварийных.

Второй участок, который сегодня занимает аварийная трехэтажка по адресу Территория ТПК, 12, имеет кадастровый номер 55:36:090305:430 и площадь 2485 кв. м.

«В отношении части земельного участка площадью 422 кв. м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 55:36:090305:430 площадью 2485 кв. м, установлен публичный сервитут», — говорится в документе.

Оба земельных участка в дальнейшем можно использовать под строительство многоэтажных жилых домов.

Напомним, что примерно неделю назад у жильцов домов по улице 50 лет Профсоюзов, 85 и улице Сибирская, 45 тоже решили изъять их квартиры и комнаты.

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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Многоквартирный дом#Земельный участок#Общество#Город#Новости#Омск
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