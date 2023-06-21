Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры

Под изъятие попал земельный участок с кадастровым номером 55:36:120307:3323 площадью 3 027 кв. м в Октябрьском округе. При этом расположенные в границах участка тепловые сети протяженностью 2006 м, два сооружения электроэнергетики длиной 71 м и длиной 210 м не изымают. Отметим, что дом в Комсомольском городке построили еще в 1960 году, но в 2019-м внести в реестр аварийных.