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Придавила коленом. На ж/д вокзале омичка набросилась на мужчину и украла деньги

21 июня 2023, 04:47
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка повалила мужчину на ж/д вокзале и украла из кармана его штанов деньги

Женщина уже 9 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщили, что в отношении 40-летней омички возбуждено уголовное дело за совершение грабежа (ч. 2 статьи 161 УК РФ).

Оказалось, что пострадавший познакомился на остановке с женщиной. В момент разговора она увидела, что у него из кармана выглядывают деньги. Омичка повалила мужчину на землю, придавила коленом и придушила одной рукой, а другой вытащила из кармана 3 тысячи рублей. Затем женщина села в такси и уехала тратить деньги, а омич обратился в полицию.

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам установили личность и задержали подозреваемую. Выяснилось, что женщина уже 9 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#Полиция#Транспортная полиция#Кража#Кража денег#Срок#Тюремный срок#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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