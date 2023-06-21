Придавила коленом. На ж/д вокзале омичка набросилась на мужчину и украла деньги

Оказалось, что пострадавший познакомился на остановке с женщиной. В момент разговора она увидела, что у него из кармана выглядывают деньги. Омичка повалила мужчину на землю, придавила коленом и придушила одной рукой, а другой вытащила из кармана 3 тысячи рублей. Затем женщина села в такси и уехала тратить деньги, а омич обратился в полицию.