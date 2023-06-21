По данным опроса в Самаре многие скрывают размер своей зарплаты

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Интересно, что мужчины оказались более склонными делиться этой информацией, по сравнению с женщинами, пишет Общественная служба новостей.
Только 17% опрошенных говорят о размере своей зарплаты друзьям и членам семьи. Заинтересоваться доходами других людей считают уместным лишь 17% жителей Самары, причем старшее поколение респондентов считает подобные вопросы неприемлемыми.
Из тех, кто получает зарплату свыше 80 тысяч рублей, 20% гордо делятся этой информацией. Однако среди тех, кто зарабатывает менее 50% от этой суммы, только 10% были готовы поделиться данными.
Удивительно, что 15% трудящихся жителей Самары отказываются говорить о своих доходах, сохраняя эту информацию в тайне. Эти результаты опроса поднимают вопросы о причинах и мотивах скрытия информации о заработке в обществе.