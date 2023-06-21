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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

По данным опроса в Самаре многие скрывают размер своей зарплаты

21 июня 2023, 12:30
В результате опроса выяснилось, что в Самаре значительная часть населения (около 79%) скрывает информацию о своих заработках от своих партнеров или супругов.

Интересно, что мужчины оказались более склонными делиться этой информацией, по сравнению с женщинами, пишет Общественная служба новостей.

Только 17% опрошенных говорят о размере своей зарплаты друзьям и членам семьи. Заинтересоваться доходами других людей считают уместным лишь 17% жителей Самары, причем старшее поколение респондентов считает подобные вопросы неприемлемыми.

Из тех, кто получает зарплату свыше 80 тысяч рублей, 20% гордо делятся этой информацией. Однако среди тех, кто зарабатывает менее 50% от этой суммы, только 10% были готовы поделиться данными.

Удивительно, что 15% трудящихся жителей Самары отказываются говорить о своих доходах, сохраняя эту информацию в тайне. Эти результаты опроса поднимают вопросы о причинах и мотивах скрытия информации о заработке в обществе.

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