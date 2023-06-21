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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Педиатр рассказала о возможностях и побочных эффектах соды для снятия зуда

21 июня 2023, 09:04
В беседе с «Газетой.Ru» педиатр Кристина Никитина поделилась информацией о том, в каких случаях можно применять соду для снятия зуда и какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при использовании этого средства.

Согласно словам врача, содовый компресс может быть полезным в качестве защитного средства для кожи и для облегчения незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых. Однако Никитина отметила, что сода имеет потенциал вызывать раздражение кожи, поэтому необходимо быть осторожным при ее использовании, пишет Общественная служба новостей.

Педиатр напомнила о других эффективных способах борьбы с зудом, особенно при наличии аллергических реакций на укусы насекомых. Один из таких способов — использование лосьонов или суспензий с оксидом цинка. Оксид цинка обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снять раздражение и зуд.

Важно отметить, что перед использованием любых средств для снятия зуда или облегчения раздражения кожи, особенно у детей, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться в их безопасности и соответствии вашим индивидуальным потребностям.

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