Педиатр рассказала о возможностях и побочных эффектах соды для снятия зуда

В беседе с «Газетой.Ru» педиатр Кристина Никитина поделилась информацией о том, в каких случаях можно применять соду для снятия зуда и какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при использовании этого средства.