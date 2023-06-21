Педиатр рассказала о возможностях и побочных эффектах соды для снятия зуда

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Согласно словам врача, содовый компресс может быть полезным в качестве защитного средства для кожи и для облегчения незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых. Однако Никитина отметила, что сода имеет потенциал вызывать раздражение кожи, поэтому необходимо быть осторожным при ее использовании, пишет Общественная служба новостей.
Педиатр напомнила о других эффективных способах борьбы с зудом, особенно при наличии аллергических реакций на укусы насекомых. Один из таких способов — использование лосьонов или суспензий с оксидом цинка. Оксид цинка обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снять раздражение и зуд.
Важно отметить, что перед использованием любых средств для снятия зуда или облегчения раздражения кожи, особенно у детей, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться в их безопасности и соответствии вашим индивидуальным потребностям.