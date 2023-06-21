Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Осторожно с ягодами: Врач предупреждает о потенциальном вреде и дает советы по выбору

21 июня 2023, 09:02
Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова поделилась информацией о потенциальном вреде, который могут причинить ягоды. Сообщает об этом «Радио 1».

Она пояснила, что ягоды содержат сахар, который, в избыточных количествах, может быть опасным для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и сахарным диабетом. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то рекомендуется ограничить потребление ягод до двух-трех горстей, пишет Общественная служба новостей.

Александра Разаренова также напомнила о важности тщательного мытья ягод. Это поможет избавиться от возможных следов экскрементов грызунов, которые могут прогуливаться по грядкам в ночное время, а также предотвратить риск заражения гельминтозом.

Если вы покупаете ягоды в магазине или на рынке, рекомендуется также тщательно осмотреть продукт на наличие механических повреждений или дефектов. Роспотребнадзор напоминает, что помятость ягод может свидетельствовать о длительном хранении и указывать на потерю свежести продукта.

Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске
Сегодня, 09:00
В Омске глава российских студсоюзов Андриянов отделался штрафом за взятку ФСБ
Сегодня, 05:12
На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов
Сегодня, 07:27