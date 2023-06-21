Осторожно с ягодами: Врач предупреждает о потенциальном вреде и дает советы по выбору

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Она пояснила, что ягоды содержат сахар, который, в избыточных количествах, может быть опасным для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и сахарным диабетом. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то рекомендуется ограничить потребление ягод до двух-трех горстей, пишет Общественная служба новостей.
Александра Разаренова также напомнила о важности тщательного мытья ягод. Это поможет избавиться от возможных следов экскрементов грызунов, которые могут прогуливаться по грядкам в ночное время, а также предотвратить риск заражения гельминтозом.
Если вы покупаете ягоды в магазине или на рынке, рекомендуется также тщательно осмотреть продукт на наличие механических повреждений или дефектов. Роспотребнадзор напоминает, что помятость ягод может свидетельствовать о длительном хранении и указывать на потерю свежести продукта.