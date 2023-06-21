Осторожно с ягодами: Врач предупреждает о потенциальном вреде и дает советы по выбору

Она пояснила, что ягоды содержат сахар, который, в избыточных количествах, может быть опасным для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и сахарным диабетом. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то рекомендуется ограничить потребление ягод до двух-трех горстей, пишет Общественная служба новостей.