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Published Сегодня, 03:42

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В Омске признали недействительным контракт на строительство тяговых подстанций

21 июня 2023, 03:42
Фото: Город55
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Подрядчика обязали вернуть аванс в размере более 1,2 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт на выполнение работ по строительству тяговых подстанций троллейбусной линии.

Оказалось, что ООО СПК «АртСервис» указало о себе недостоверные сведения. У победителя аукциона не было достаточного опыта выполнения строительных работ.

«В этой связи общество на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе и заключения контракта не соответствовало требованиям, предъявляемым к участникам закупки», — пояснили в пресс-службе.

Заместитель прокурора Омской области обратился в арбитражный суд с требованием о признании контракта недействительным и возврата подрядчиком полученного аванса. В итоге требования были удовлетворены в полном объеме. Однако пока решение в законную силу не вступило.

Напомним, что контракт на выполнение работ заключили в ноябре 2022 года.

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