В Омске признали недействительным контракт на строительство тяговых подстанций

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что арбитражный суд признал недействительным муниципальный контракт на выполнение работ по строительству тяговых подстанций троллейбусной линии.
Оказалось, что ООО СПК «АртСервис» указало о себе недостоверные сведения. У победителя аукциона не было достаточного опыта выполнения строительных работ.
«В этой связи общество на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе и заключения контракта не соответствовало требованиям, предъявляемым к участникам закупки», — пояснили в пресс-службе.
Заместитель прокурора Омской области обратился в арбитражный суд с требованием о признании контракта недействительным и возврата подрядчиком полученного аванса. В итоге требования были удовлетворены в полном объеме. Однако пока решение в законную силу не вступило.
Напомним, что контракт на выполнение работ заключили в ноябре 2022 года.