Омские приставы на 7 суток закрыли частную стоматологию из-за неучтенных наркотиков

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что частная стоматологическая клиника нарушила обязательную отчетность «О наркотических веществах и психотропных препаратов» (ч.2 ст. 6.16 КоАП РФ). Теперь по решению суда стоматология в течение 7 суток не сможет использовать медпрепараты.