Омские приставы на 7 суток закрыли частную стоматологию из-за неучтенных наркотиков

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что частная стоматологическая клиника нарушила обязательную отчетность «О наркотических веществах и психотропных препаратов» (ч.2 ст. 6.16 КоАП РФ). Теперь по решению суда стоматология в течение 7 суток не сможет использовать медпрепараты.
Оказалось, что медорганизация предоставила в искаженном виде годовой отчет оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ:
Сейчас судебные приставы опечатали соответствующее оборудование хранения. Кроме того, на протяжении 7 суток они будут следить за исполнением судебного решения.