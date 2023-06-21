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Омские приставы на 7 суток закрыли частную стоматологию из-за неучтенных наркотиков

21 июня 2023, 03:17
Фото: Город55
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Медорганизация предоставила искаженный годовой отчет оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что частная стоматологическая клиника нарушила обязательную отчетность «О наркотических веществах и психотропных препаратов» (ч.2 ст. 6.16 КоАП РФ). Теперь по решению суда стоматология в течение 7 суток не сможет использовать медпрепараты.

Оказалось, что медорганизация предоставила в искаженном виде годовой отчет оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ:

  • предоставили данные о количестве прекурсоров и их остатке в единице измерения «миллилитры», а нужно в «килограммах»;
  • неверно указали наименование согласно перечню использованного прекурсора;
  • на 2 месяца нарушили срок предоставления годовой отечности.

Сейчас судебные приставы опечатали соответствующее оборудование хранения. Кроме того, на протяжении 7 суток они будут следить за исполнением судебного решения.

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#Ксения Карагодина#Стоматология#Нарушение#Административное правонарушение#Психотропные вещества#Наркотики#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Судебный пристав#Приставы#Судебные приставы
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