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Омская прокуратура начала проверку из-за разрушения балкона в жилом доме

21 июня 2023, 02:22
Фото: Город55
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Лоджия обвалилась на 7 этаже.

В Кировском округе из-за сильного ветра на 7 этаже многоэтажки обрушилась кирпичная кладка лоджии. Инцидент произошел вчера, 20 июня, около 5 часов дня. Обошлось без пострадавших.

На месте обрушения работал заместитель прокурора Омска Павел Данченко.

«В настоящее время представителями товарищества собственников жилья проводятся мероприятия по укреплению конструкции лоджии», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Кировского округа в ходе проверки выяснит все обстоятельства и причины обрушения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Омске во время урагана из балкона многоэтажки выпали кирпичи
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