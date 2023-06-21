Омская прокуратура начала проверку из-за разрушения балкона в жилом доме

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:27
В Кировском округе из-за сильного ветра на 7 этаже многоэтажки обрушилась кирпичная кладка лоджии. Инцидент произошел вчера, 20 июня, около 5 часов дня. Обошлось без пострадавших.
На месте обрушения работал заместитель прокурора Омска Павел Данченко.
«В настоящее время представителями товарищества собственников жилья проводятся мероприятия по укреплению конструкции лоджии», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура Кировского округа в ходе проверки выяснит все обстоятельства и причины обрушения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.