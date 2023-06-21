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Омская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 19 место

21 июня 2023, 11:19
Фото: 1MI
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На каждое место может приходиться по несколько субъектов Российской Федерации. В рейтинге 2023 года 85 регионов распределены по 37 местам.

Омская область поднялась в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности на 19 место. Годом ранее регион занимал 22 место. В прошлом году инвесторы вложили в экономику Омской области почти 200 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

Рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив с 2014 года. Его результаты традиционно представляют на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционную привлекательность регионов оценивают по 67 показателям как с помощью экспертных оценок, так и на основе статистических данных. Каждому показателю присваивается группа в зависимости от его значения.

Отметим, что на каждое место может приходиться по несколько субъектов Российской Федерации. На первом месте по привлекательности инвесторов находится Москва, на втором — республика Татарстан. Третье место делят Московская, Нижегородская и Тюменская области. В рейтинге 2023 года 85 регионов распределены по 37 местам.

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#Евгений Игишев#Рейтинг#Рейтинг районов#Инвестиции#Бизнес#Экономика#Омск#Омская область
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