Омская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 19 место

Рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив с 2014 года. Его результаты традиционно представляют на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционную привлекательность регионов оценивают по 67 показателям как с помощью экспертных оценок, так и на основе статистических данных. Каждому показателю присваивается группа в зависимости от его значения.